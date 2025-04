Volotea lance deux nouvelles routes au départ de Bordeaux

Article publié le 4 avril 2025 par David Dagouret

Volotea a annoncé le lancement de deux nouvelles routes au départ de Bordeaux. Dès novembre 2025, la compagnie aérienne proposera des liaisons directes vers Agadir et Pragues.

Agadir sera accessible dès le 4 novembre à raison de deux vols par semaine les mardis et samedis pour un total de près de 15 000 sièges.

La capitale tchèque, quant à elle, sera accessible dès le 26 novembre avec plus de 4 300 sièges disponibles, à raison de deux vols par semaine les mercredis et dimanches.

Avec les nouvelles routes vers Agadir et Prague, Volotea reliera désormais Bordeaux à 37 destinations dans 10 pays (Algérie, Belgique, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Maroc et République tchèque).

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Bordeaux est une base très importante pour Volotea, constituant un véritable point d’ancrage pour la compagnie en France. Nous sommes très heureux d’enrichir notre offre pour les Bordelaises et Bordelais avec l’ouverture de deux nouvelles liaisons vers Agadir et Prague, notamment grâce à l’arrivée d’un nouvel Airbus A320 en mai prochain. Depuis plus de 12 ans, nous renforçons la connectivité de Bordeaux à la France et à l‘Europe, démontrant ainsi notre engagement auprès des voyageurs de Nouvelle-Aquitaine, tout en soutenant activement l’économie locale avec la création de nombreux emplois."





