Air Canada relance sa liaison estivale entre la Côte d'Azur et le Canada

Article publié le 14 mai 2025 par David Dagouret

La compagnie canadienne a relancé cette liaison jusqu'au 24 octobre 2025.

Air Canada a relancé, le 02 mai dernier, sa liaison saisonnière entre Nice et Montréal, offrant jusqu’à cinq vols directs par semaine entre la Côte d’Azur et le Québec. Cette liaison sera proposée jusqu’au 24 octobre 2025

Les passagers au départ de Nice peuvent rejoindre de nombreuses destinations à travers le Canada. Les correspondances sont aussi simples et fluides vers des métropoles clés aux États-Unis telles que New York, Chicago, Boston, Dallas, Orlando, Phoenix, Las Vegas, San Francisco et Los Angeles, avec des formalités simplifiées grâce au pré contrôle américain à Montréal.

Jean-François Raudin, directeur général France d’Air Canada, a déclaré : "Nous sommes ravis de reprendre notre liaison estivale entre Nice et Montréal. Cette route illustre parfaitement notre engagement envers le marché français et offre aux voyageurs un lien direct entre deux régions dynamiques et culturellement riches. Que ce soit pour rendre visite à des proches, découvrir le Canada ou voyager pour affaires, Air Canada est fière de proposer un service de qualité supérieure à bord de ses vols transatlantiques."

