Air France et CANAL+ annoncent leur partenariat

Article publié le 6 mai 2025 par David Dagouret

Air France lance CANAL+ à bord de ses vols long-courriers.

Depuis le 1er mai 2025, la compagnie propose sur tous ses vols long-courriers un accès privilégié à une sélection de programmes de CANAL+.

Au total, une centaine de programmes CANAL+ sont accessibles en version française, sous-titrés et adaptés pour les personnes sourdes et malentendantes. Cette sélection sera renouvelée au rythme de vingt nouveaux contenus chaque mois.

Fabien Pelous, directeur de l’expérience client d’Air France a déclaré : "Nous sommes fiers d’embarquer à bord de nos vols les programmes CANAL+. Reconnus dans le monde entier pour leur créativité, ils sauront j’en suis sûr séduire nos clients et favoriser le partage de la culture française. Ils nous permettent aussi d’offrir plus de contenus toujours plus récents à bord de nos vols."

Christophe Pinard-Legry, Directeur Général de CANAL+ France en charge du Business a déclaré : "Nous nous réjouissons de ce partenariat inédit, qui va permettre aux passagers d’Air France de profiter d’une expérience de divertissement exclusive à bord de ses vols long-courriers. Nous sommes particulièrement honorés qu'Air France ait choisi CANAL+ pour créer son tout premier et unique espace dédié à un média, renforçant ainsi notre engagement à faire rayonner la création audiovisuelle française, et bientôt africaine, à travers le monde."





