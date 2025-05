Ascend Airways relie à nouveau le Royaume-Uni et la Sierra Leone après 12 ans d'absence

Article publié le 13 mai 2025 par David Dagouret

Dès le 16 juin, Ascend Airways assurera trois vols hebdomadaires entre Gatwick et Freetown pour le compte d’Air Sierra Leone.

Le 26 avril dernier, Ascend Airways a marqué un tournant dans l’histoire des relations aériennes entre le Royaume-Uni et la Sierra Leone en opérant le premier vol direct entre Londres Gatwick et Freetown depuis plus d’une décennie. Ce vol inaugural, réalisé au nom d’Air Sierra Leone, met fin à douze années d’interruption de la liaison directe entre les deux pays. Le vol retour, programmé le 27 avril, a coïncidé symboliquement avec le jour de l’indépendance de la Sierra Leone.

Filiale du groupe Avia Solutions Group, premier fournisseur mondial de services ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance), Ascend Airways est une compagnie britannique disposant d’un certificat de transporteur aérien (AOC) et d’une licence d’exploitation délivrée par l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni (CAA). En 2023, elle a rejoint Avia Solutions Group, basé en Irlande, qui exploite une flotte de plus de 220 avions à travers six continents.

Le personnel navigant, les pilotes et les équipes techniques sont tous formés par Ascend Airways, qui assure également la maintenance complète des appareils utilisés sur cette ligne.

Le vol inaugural a été réalisé avec le tout dernier Boeing 737 MAX 8 de la flotte, immatriculé G-CRUX, entré en service en 2025.

Alastair Willson, PDG d’Ascend Airways a déclaré : "C’est un véritable honneur d’avoir assuré ce vol historique entre Londres et Freetown. Il a fallu plusieurs mois de préparation pour mettre en place cette route, et nous sommes impatients de l’exploiter dans les mois à venir, tant pour la saison estivale qu’hivernale."





