Cathay Pacific lance une liaison entre Hong Kong et Urumqi en Chine

Article publié le 12 mai 2025 par David Dagouret

Le 28 avril dernier, la compagnie aérienne a inauguré cette nouvelle liaison.

Cathay Pacific a inauguré, le 28 avril dernier, sa nouvelle liaison directe entre Hong Kong et Urumqi, capitale de la région autonome du Xinjiang, en Chine Continentale. La compagnie propose 4 vols aller-retour par semaine entre Hong Kong et Urumqi, dans le nord-ouest de la Chine.

La nouvelle route Hong Kong–Urumqi sera opérée par Cathay Pacific en Airbus A330-300.

Horaires des vols (en heures locales) :

n° de vol Provenance Destination Départ Arrivée Jours CX998 Hong Kong (HKG) Urumqi (URC) 01:30 07:00 Lun, Jeu, Sam, Dim CX997 Urumqi (URC) Hong Kong (HKG) 10:15 15:20 Lun, Jeu, Sam, Dim

Ronald Lam, CEO du Groupe Cathay, a déclaré : "Avec son mélange unique d’expériences culturelles et de paysages spectaculaires, Urumqi est une destination fascinante qui enrichit notre réseau en Chine Continentale. Nous sommes impatients d'accueillir nos passagers à bord pour leur faire découvrir toutes les richesses de la capitale du Xinjiang. Avec l'ouverture prochaine des liaisons vers Changzhou et Yiwu opérées par HK Express en mai, le Groupe Cathay desservira un total de 22 destinations en Chine Continentale, soit plus de 300 vols aller-retour par semaine pendant la période de pointe estivale. Ce développement illustre notre engagement à renforcer la connectivité entre Hong Kong, la Chine Continentale et au-delà, en proposant à nos clients toujours plus de choix de destinations et de fréquences pour leurs voyages."





Sur le même sujet