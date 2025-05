Corsair renouvelle son engagement pour la Route du Rhum

Article publié le 7 mai 2025 par David Dagouret

Corsair s’engage en tant que Partenaire et Transporteur Aérien Officiel de la 13e édition de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe.

Corsair a annoncé le renouvellement de son engagement en tant que Partenaire et Transporteur aérien officiel d’OC Sport Pen Duick pour la mythique course transatlantique Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026 pour la deuxième édition consécutive.

La compagnie accompagnera les marins, leurs équipes ainsi que l’organisation de cette course transatlantique emblématique, qui fêtera ses 48 ans en 2026.

Pascal de Izaguirre, Président Directeur général de Corsair a déclaré : "Soutenir la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, c’est bien plus qu’un partenariat pour Corsair. C’est une manière forte d’affirmer notre attachement à la Guadeloupe et, plus largement, aux Outre-mer que nous desservons tout au long de l’année. À travers cet événement emblématique, c’est tout un territoire que nous contribuons à valoriser, en cohérence avec notre rôle d’acteur majeur du transport aérien entre l’Hexagone et les régions ultramarines."

Julie COUTTS - Directrice Générale OC Sport Pen Duick a déclaré : "Nous sommes très heureux de pouvoir compter une nouvelle fois sur Corsair, un partenaire fidèle et engagé, qui joue un rôle clé dans le lien entre l’Hexagone et les Antilles. Au-delà du transport, Corsair accompagne l’aventure humaine et sportive qu’est la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. C’est une collaboration de confiance, fondée sur des valeurs partagées et une volonté commune de faire rayonner cet événement emblématique."





