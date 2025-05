Diamond Aircraft lance officiellement son "Diamond Flying Club"

Article publié le 14 mai 2025 par David Dagouret

La société autrichienne a également lancé son site officiel.

Diamond Aircraft a annoncé le lancement du Diamond Flying Club (DFC), accompagné de la mise en ligne de son site officiel : www.diamondflyingclub.com. Objectif : fédérer autour de la marque une communauté internationale de propriétaires, d’opérateurs, de pilotes, d’élèves et de passionnés d’aviation.

Conçu et piloté depuis le siège de Wanfeng Diamond Aircraft, le DFC repose sur une structure internationale articulée autour d’un siège mondial et de trois pôles régionaux situés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Ce maillage vise à assurer un ancrage local fort tout en maintenant une cohérence globale.

Le site web du club s’articule autour de six grandes fonctionnalités : une présentation détaillée du DFC, un système d’adhésion simplifié, un fil d’actualités incluant les prochains événements de la marque à l’échelle mondiale, une boutique en ligne pour les produits dérivés Diamond, un espace membres dédié aux inscriptions aux événements, et enfin un forum multilingue destiné à favoriser les échanges entre membres aux quatre coins du monde.

Le DFC n’est pas réservé aux seuls utilisateurs actuels d’avions Diamond. Il est également ouvert aux étudiants-pilotes, aux passionnés d’aviation générale et à tous ceux qui suivent de près l’évolution de la marque. En créant ce réseau, Diamond souhaite aussi renforcer sa capacité à partager ses savoir-faire, ses ressources techniques et les fruits de ses travaux de recherche et développement.

Avec cette initiative, Diamond Aircraft affiche clairement sa volonté de développer une relation de long terme avec sa communauté, en misant sur la proximité, l’échange et la passion commune du vol.

Bin Chen, président du Diamond Group a déclaré : "Un monde, un diamant, une famille : c’est sous cette devise que Diamond entend rassembler tous ceux qui partagent une même passion pour ses avions. Que vous soyez un exploitant de flotte ou un pilote en devenir, le DFC vous connectera à une communauté de passionnés aux profils variés. Des expériences qui vont au-delà des attentes", dans un esprit de partage et de découverte."





Sur le même sujet