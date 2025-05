Amboise-Dierre : un Elixir termine sur le dos après une sortie de piste

Article publié le 4 mai 2025 par David Dagouret

Le 02 mai, un avion, Elixir, s'est retourné lors de son atterrissage sur l'aérodrome d'Amboise-Dierre en Indre-et-Loire.

Les passagers d'un avion léger d'Elixir Aircraft, immatriculé F-HCDN, ont été victimes d’un accident spectaculaire en fin de matinée du 02 mai 2025, à l’aérodrome d'Amboise-Dierre LFEF, en Indre-et-Loire. L'appareil a terminé son atterrissage sur le dos après une sortie de piste, heureusement sans conséquences graves pour les deux occupants.

D'après les témoins présents sur place, l'accident s'est produit lors de l'atterrissage sur la piste 10 en dur. D'après le pilote, L’Elixir aurait connu un problème et serait sorti de la piste puis aurait basculé sur le dos.

L'avion était parti de Châtellerault, dans la Vienne, pour aller à Étampes, en Essonne. Une panne aurait contraint le pilote à se diriger vers l'aéroport de Dierre. Les deux personnes seraient un père de 79 ans et son fils de 37 ans, tous les deux pilotes expérimentés.

Les services de secours sont intervenus, déployant d'importants moeyns de secours. Il est probable qu’une enquête soit ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les deux pilotes sont blessés légèrement mais choqués. Ils ont pu rejoindre leurs domiciles. L'avion très accidenté, est resté quant à lui à l'aérodrome d'Amboise-Dierre.

L’Elixir, conçu et produit à La Rochelle par Elixir Aircraft, est un avion biplace nouvelle génération construit en composite carbone selon le principe du "OneShot" pour plus de légèreté et de simplicité structurelle.

