easyJet célèbre son 6e anniversaire à l'aéroport de Nantes

Article publié le 13 mai 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne a atteint le cap des 35 destinations proposées, dont 4 nouvelles pour cet été et 2 pour cet hiver.

easyJet a célébré le sixième anniversaire de sa base de Nantes, en présence de son CEO, Kenton Jarvis, du Président de VINCI Airports, Nicolas Notebaert, de représentants de l'aéroport Nantes Atlantique et des équipes locales basées d'easyJet.

Cette célébration était l'occasion de rappeler le développement local d'easyJet : de 2 lignes en 2008 lors du lancement de ses activités à Nantes à une compagnie aérienne avec une part de marché de 25 %, et le cap des 35 lignes opérées cette année. Depuis le premier vol d'easyJet reliant Nantes à Genève en 2008, la compagnie a transporté 14 millions de passagers depuis et vers Nantes.

Cet été, easyJet proposera quatre nouvelles lignes au départ de Nantes : Minorque (Baléares, Espagne), Hurghada (Egypte), Rhodes et La Canée (Grèce). Pour l’hiver prochain, easyJet ajoute deux nouvelles liaisons vers Madrid et Budapest, ce dernier étant également opéré par VINCI Airports.

Le lancement de ces nouvelles routes est rendu possible par le déploiement d’un quatrième avion basé localement, qui commencera à opérer dès cet été, ce qui portera à 185 le nombre de membres d’équipage d’easyJet employés localement sous contrat français.

Le 04 avril 2019, aeroweb-fr.net était présent lors de cette inauguration. Revoir l'article :http://aeroweb-fr.net/actualites/2019/04/easyjet-inaugure-sa-base-a-nantes-photos

Kenton Jarvis, CEO d’easyJet a déclaré : "Je suis très heureux de célébrer le 6 e anniversaire de notre base de Nantes. Depuis le début de nos opérations en 2008, nous avons joué un rôle majeur en connectant Nantes et sa région avec le reste de l’Europe et au-delà. Dès cet été, nous lançons de nouvelles connexions vers Hurghada, Rhodes et La Canée, et proposons 3 000 hôtels sur easyJet holidays. Notre réussite locale a été rendue possible par nos formidables membres d’équipages, qui travaillent en collaboration avec notre partenaire de long terme VINCI. À l'approche du 30e anniversaire d'easyJet, nous sommes restés fidèles à notre promesse initiale de démocratiser le voyage tout en investissant continuellement dans l'une des flottes les plus modernes et les plus efficaces d'Europe. Nous nous réjouissons de continuer à desservir la région et à proposer des tarifs abordables et un excellent rapport qualité-prix à nos clients."

Nicolas Notebaert, Directeur général Concessions de VINCI et Président de VINCI Airports a déclaré : "easyJet est un partenaire majeur de notre réseau VINCI Airports, en particulier sur nos aéroports en France, au Royaume-Uni et au Portugal. Les 6 ans de la base de l’aéroport Nantes Atlantique et son développement illustrent les liens étroits tissés avec les équipes d’easyJet pour répondre aux besoins de mobilité de Nantes et sa région. Avec easyJet, nous partageons l’ambition de décarboner le transport aérien, ambition à laquelle nous contribuons activement à Nantes. Dès cette année, l’aéroport sera équipé de 12 bornes électrifiées, permettant aux avions d'éteindre leurs moteurs auxiliaires sur le tarmac et d'éviter 2 400 tonnes d’émission de CO2e par an."





