Emirates renouvelle son partenariat avec l’Olympique Lyonnais

Article publié le 6 mai 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne reste le sponsor maillot officiel de l'Olympique Lyonnais jusqu'à la saison 2029-2030.

Emirates prolonge son partenariat avec l'Olympique Lyonnais. La compagnie aérienne continuera d’être sponsor maillot officiel du club pour cinq années supplémentaires, jusqu'à la fin de la saison 2029-2030.

Emirates conservera sa place de sponsor principal de l'Olympique Lyonnais, avec sa signature de marque emblématique "Fly Better" sur tous les maillots et les tenues d'entraînement lors des matchs du club, y compris les matchs de Ligue 1 et les matchs européens, jusqu'au 30 juin 2030.

Ce partenariat prévoit également une visibilité renforcée pour Emirates au sein du Groupama Stadium, des droits d’hospitalité, un accès aux joueurs, ainsi que des activations marketing, publicitaires et sur les réseaux sociaux.

Emirates poursuivra également ses actions conjointes avec l'Olympique Lyonnais afin d’offrir aux jeunes supporters des expériences mémorables d'escorte de joueurs avant les matchs à domicile. L'année dernière, la compagnie aérienne s'est associée au « Centre Léon Bérard » et à « l'Hôpital Femme Mère Enfant » pour permettre à plus de 23 enfants de vivre une expérience unique en marchant main dans la main avec les joueurs sur le terrain pour donner le coup d'envoi du match.

Boutros Boutros, Vice-Président Exécutif de la Communication Corporate, Marketing et Marque d’Emirates, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer la prolongation de notre engagement aux côtés de l'Olympique Lyonnais, l'une des équipes les plus reconnues et appréciées en France. Depuis le début de notre partenariat en 2020, cette collaboration a permis à Emirates de bénéficier d’une visibilité significative. Nous partageons des valeurs communes d’excellence, d’engagement auprès des communautés et un esprit d’innovation, et nous entendons poursuivre sur cette dynamique. Ce renouvellement témoigne également de notre engagement envers la ville de Lyon et la région Auvergne Rhône-Alpes ainsi qu’en France. Nous avons à cœur de continuer à rassembler les supporters du monde entier autour du football."

John Textor, Président de l’Olympique Lyonnais et CEO d’Eagle Football Group, a déclaré : "Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure aux côtés d’Emirates pour les cinq prochaines saisons, et d’explorer ensemble les nombreuses opportunités qui s’offrent à nous. La confiance qui s'est construite entre nos équipes depuis 2020 continuera de grandir, offrant à nos fans des moments inoubliables de partage et d'évasion à travers le football."





