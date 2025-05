JetBlue et Japan Airlines élargissent leur partenariat

Article publié le 7 mai 2025 par David Dagouret

Les clients TrueBlue peuvent désormais s’envoler vers des destinations telles que Tokyo, Osaka, Okinawa ou Hokkaido en utilisant leurs points.

JetBlue a annoncé un pas de plus dans le renforcement de son partenariat avec Japan Airlines. Désormais, les membres de son programme de fidélité TrueBlue peuvent utiliser leurs points pour réserver des vols opérés par la compagnie japonaise, directement depuis le site de JetBlue. C’est une première pour JetBlue, qui n’avait jusqu’ici jamais permis d’échanger des points pour des voyages avec une compagnie d’Asie de l’Est.

Les voyageurs TrueBlue pourront ainsi profiter du confort des cabines premium de Japan Airlines, réputées pour la qualité de leur service à bord. Une belle opportunité pour ceux qui souhaitent voyager vers l’Asie dans des conditions agréables, que ce soit pour le plaisir, le travail ou pour retrouver des proches à l’autre bout du monde.

Ce partenariat est gagnant-gagnant : les membres du programme JAL Mileage Bank pourront eux aussi profiter de vols opérés par JetBlue, notamment vers l’Amérique latine, les Caraïbes, le Canada ou encore plusieurs grandes villes de la côte Est des États-Unis.

Yasushi Omori, Executive Officer, Senior Vice President of Mileage and Lifestyle Business, Japan Airlines a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer notre nouveau partenariat de miles avec JetBlue, un transporteur de premier plan basé à New York. Ce partenariat permettra à JAL d'étendre son réseau au-delà de New York et de Boston, où des vols directs depuis le Japon sont disponibles."

Edward Pouthier, vice-président de la fidélisation et de la personnalisation, JetBlue a déclaré : "Nous sommes ravis d'élargir l'expérience TrueBlue en développant notre réseau de partenaires aériens de confiance, offrant à nos membres encore plus de possibilités d'échange de points. Avec les options d'échange de Japan Airlines, nous ouvrons la porte à davantage de destinations pour que nos clients puissent voyager où ils veulent, comme ils veulent."





