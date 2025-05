La Grèce commande des hélicoptères Airbus H215

Article publié le 13 mai 2025 par David Dagouret

Cette commande porte sur l'acquisition de huit exemplaires du H215 pour lutter contre les incendies de forêt.

Airbus Helicopters a signé un contrat avec le ministère grec de la crise climatique et de la protection civile pour l'achat de huit hélicoptères H215 (avec une option pour deux appareils supplémentaires) afin de soutenir la lutte contre les incendies de forêt dans le pays, à la suite d'un appel d'offres mené par le mécanisme de préparation des projets de Growthfund (le fonds national grec) pour le compte du ministère. Ce contrat est soutenu par deux fonds européens et s'inscrit dans le cadre du programme Aegis du ministère, qui vise à renforcer les capacités des forces de protection civile. Le contrat sera basé sur un modèle « government owned contractor operated » (GO-CO) pour lequel Airbus Helicopters s'associera à des opérateurs expérimentés dans la lutte contre les incendies avec le H215, Airtelis et SAF Hélicoptères, pour le support technique et opérationnel.

SAF Aerogroup est spécialisé dans les opérations héliportées complexes telles que le sauvetage en montagne, les services médicaux aériens, la lutte contre les incendies et les missions humanitaires/logistiques, comme en témoigne le déploiement du H215 RescEU en Grèce en 2024. Le groupe gère également le levage de haute précision, la maintenance et la formation des pilotes et des techniciens, offrant ainsi des services aériens complets et de grande valeur aux organisations gouvernementales et internationales. De même, Airtelis, un opérateur français basé dans le sud de la France et fort de plus de 60 ans d'expérience provenant de sa société mère RTE, a élargi son champ d'action au-delà du soutien au réseau électrique pour inclure les interventions d'urgence, notamment la lutte contre les incendies, pour un plus grand nombre de clients nationaux et internationaux.

Panagiotis Stampoulidis, directeur général adjoint de Growthfund a déclaré : "la signature du contrat pour l'achat de nouveaux hélicoptères H215 représente une étape importante dans nos efforts pour atténuer les conséquences dévastatrices de la crise climatique dans notre pays. Il s'agit du plus important contrat signé dans le cadre du programme national Aegis visant à doter le mécanisme de protection civile en Grèce d'équipements modernes, et nous sommes ravis que le mécanisme de préparation des projets de Growthfund ait rapidement conclu cet appel d'offres dans la transparence et l'efficacité."

Bruno Even, CEO d'Airbus Helicopters a déclaré : "Les incendies de forêt ont brûlé en moyenne trois à cinq millions de kilomètres carrés dans le monde ces dernières années, ce qui a eu des conséquences importantes sur l'environnement. C'est un honneur d'avoir été sélectionné pour soutenir, avec nos hélicoptères H215, le combat auquel les communautés grecques sont confrontées chaque année. Le H215 est utilisé dans le monde entier pour des missions de lutte contre les incendies grâce à sa capacité à larguer plus de quatre tonnes d'eau à la fois. Faire confiance à des opérateurs expérimentés, tels qu'Airtelis et SAF Aerogroup, est exactement ce que fait la Sécurité Civile française. Airbus Helicopters est un fournisseur de longue date d'hélicoptères pour des missions essentielles dans le pays et, avec nos partenaires GO-CO, nous sommes sûrs que le H215 sera un atout vital et fiable."





