Meeting de l'Air de la BA 123 d'Orléans-Bricy : programme

Article publié le 19 mai 2025 par David Dagouret

Le meeting de l'air de la Base aérienne 123 d'Orléans-Bricy se tiendra les 24 et 25 mai prochain. Ci-dessous le programme prévisionnel des vols qui seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils. Plateau identique samedi et dimanche.

10h00 - Parachutistes de la Royal Air Force d’Angleterre

10h05 - Shark UL 12

10h15 - Stampe SV4 Rubans

10h25 - Douglas DC3

10h35 - JU 52

10h45 - Nord 2501 Noratlas

10h50 - Pitts S 12

11h10 - MD 312 Flamant

11h25 - North American T6

11h35 - CM 170 Magister

11h45 - Eurofighter Typhoon espagnol

12h00 - Ravitaillement entre A400M

12h30 - Extra 330 SC

12h45 - Rafale Tactical Display “Vautour Bravo”

13h00 - Parachutistes équipe Phénix Armée de l’air

13h15 - DH 100 Vampire

13h25 - Lockheed Canadair CT 33

13h40 - YAK 3

14h00 - JAS 39 Gripen suédois

14h10 - Mustang X Ray

14h30 - A400M Tactical Display

15h15 - Rafale Solo Display

15h30 - Vertical Flight Experience

15h45 - OV 10 Bronco

16h00 - Caracal H225

16h15 - PT 13 Stearman/Wingwalker

16h30 - Shukoï 26

16h40 - RF4 Alternative Duo

16h55 - Planeur Pilatus B4

17h05 - Spitfire

17h15 - Equipe de Voltige de l’AAE

17h35 à 18h00 - Falcon, E3F Awacs, A400M Atlas

