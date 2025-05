Norse Atlantic continue sur sa lancée avec un taux de remplissage record en avril

Article publié le 19 mai 2025 par David Dagouret

La jeune compagnie norvégienne Norse Atlantic Airways poursuit sa dynamique de croissance. En avril, elle a enregistré un taux de remplissage moyen de 95 %, égalant ainsi son record établi le mois précédent. Ce chiffre marque une progression notable de 16 points par rapport à avril 2024.

Sur son réseau, la compagnie a atteint également un taux de remplissage de 95 %, contre 76 % un an plus tôt. Une performance qui confirme l’attractivité croissante de son offre long-courrier à bas coût entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

Au total, Norse Atlantic a opéré 433 vols sur son réseau régulier (contre 337 en avril 2024), auxquels s’ajoutent 66 vols réalisés en ACMI (location d’avions avec équipage) ou pour des opérations charter. L’ensemble de ces vols a permis de transporter 155 813 passagers au cours du mois, soit une augmentation de 58 % par rapport à la même période de l’an dernier.

En revanche, la ponctualité a connu une baisse. En effet, 71 % des vols ont quitté leur point de départ dans les 15 minutes suivant l’heure prévue, contre 81 % en avril 2024. La compagnie précise que cette baisse s’explique en grande partie par les retards liés au contrôle aérien et aux congestions dans certains aéroports.

L’année 2025 semble donc bien engagée pour Norse Atlantic, qui continue d’affirmer sa place sur le marché très concurrentiel du low-cost long-courrier, tout en affrontant les aléas opérationnels qui touchent l’ensemble du secteur.

Pour rappel, en 2023, Aeroweb-fr.net a pu tester la compagnie Norse Atlantic lors d'un vol entre Paris et New York, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/05/a-la-decouverte-de-norse-atlantic-airways

Bjørn Tore Larsen, PDG, fondateur et principal actionnaire de Norse Atlantic, a déclaré : "Je suis heureux que, pour le troisième mois consécutif, nous ayons atteint un taux de remplissage record de 95 % sur notre propre réseau de vols réguliers et de vols affrétés. Nous sommes sur une bonne lancée pour les prochains mois d'été, où nous continuerons à proposer à nos clients du monde entier des produits abordables et d'un bon rapport qualité-prix."





