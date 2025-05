Retour sur la journée de l'aviation à Etampes

Article publié le 24 mai 2025 par David Dagouret

Le 18 mai 2025, s'est tenue la 2e journée de l'avion sur l'aérodrome d'Etampes Mondésir.

Le ciel était aussi bleu que les sourires étaient nombreux, le dimanche 18 mai, à l’aérodrome d’Étampes-Mondésir. Pour sa deuxième édition, la Journée de l’Aviation, organisée par l’association Étampes Mondésir Terre d’Aviation, a de nouveau attiré un large public, venu en famille ou entre passionnés.

Sous un soleil généreux, les visiteurs ont pu profiter d’un programme riche, entre animations aéronautiques, activités sportives, découvertes culturelles et temps d’échange. La « Course des As », épreuve pédestre désormais bien ancrée dans l’événement, a donné le coup d’envoi de la journée. Les participants, chaleureusement soutenus par le public, ont sillonné un parcours aménagé autour de l’aérodrome, dans une ambiance à la fois sportive et festive. Aeroweb-fr.net était présent pour cette course avec la participation d'un membre de la rédaction. Même s'il n'a pas fini dans les premiers, il a réussi à terminer les 10 km malgré un petit coup de chaud.

Tout au long de la journée, les stands se sont succédé pour offrir un panorama vivant de l’aviation sous toutes ses formes : clubs locaux, associations historiques, simulateurs, formations aéronautiques… Le public a également pu flâner dans les allées de la brocante, admirer une impressionnante collection de motos anciennes, des voitures de collection soigneusement restaurées, sans oublier les véritables stars du jour : les aéronefs exposés sur le tarmac.