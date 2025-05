SkyUp Airlines reprend ses opérations à l'aéroport de Beauvais

Article publié le 2 mai 2025 par David Dagouret

Depuis le 18 avril, la compagnie aérienne ukrainienne SkyUp Airlines a fait son grand retour sur le tarmac de l’Aéroport Beauvais.

SkyUp Airlines a repris ses opérations depuis l'aéroport de Beauvais. Le vol inaugural a eu lieu entre Chișinău (Moldavie) et Beauvais. Cette liaison sera opérée deux fois par semaine (lundi et vendredi).

SkyUp Airlines, qui avait suspendu ses vols entre Paris-Beauvais et Kiev en raison de la guerre en Ukraine, reprend ainsi son activité au départ de l’aéroport en s’adaptant aux contraintes géopolitiques actuelles, tout en maintenant un lien aérien avec l'Europe de l'Est grâce à cette nouvelle desserte vers la Moldavie.

Anthony MARTIN, Président Exécutif de Bellova, a déclaré : "Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir à nouveau SkyUp Airlines à Paris-Beauvais. Le retour de cette compagnie dynamique témoigne de sa résilience et de sa volonté de se tourner vers l’avenir malgré un contexte dramatique. Cette ligne vers Chisinau enrichit notre offre vers l’Europe Orientale et répond à une demande croissante de mobilité entre la France, la Moldavie et l’Ukraine dans l’espoir de prochains jours meilleurs pour ce pays. C’est enfin une satisfaction de pouvoir retravailler avec nos collègues ukrainiens de SkyUp, avec lesquels nous avons noué des relations d’amitiés pendant cette situation géopolitique plus que difficile les impactant."

Dmytro SIEROUKHOV, PDG de SkyUp Airlines, a déclaré : "Le vol direct entre Chișinău et Beauvais opéré par SkyUpTM vise à créer de nouvelles opportunités pour les affaires et le tourisme. Nous sommes heureux de poursuivre notre coopération avec nos partenaires fiables à l’Aéroport Paris-Beauvais et les remercions pour leur confiance et leur soutien, qui permettent aujourd’hui de concrétiser ces opportunités. SkyUpTM est une compagnie aérienne dotée d’une équipe de professionnels engagés, qui travaillent chaque jour pour rendre le voyage plus accessible, confortable et agréable. Nous proposons des tarifs flexibles, un service de qualité à un prix juste, et sommes toujours prêts à relever de nouveaux défis."





