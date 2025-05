Visite du salon Air France du terminal 2E Paris-Charles de Gaulle (photos)

Article publié le 9 mai 2025 par David Dagouret

Découvrez le salon Air France du terminal 2E , hall K de Paris-Charles de Gaulle, qui a été entièrement rénové.

Aeroweb-fr.net a visité le salon Air France du terminal 2E, hall K de Paris-Charles de Gaulle, qui a été entièrement rénové. Désormais réparti sur trois niveaux, il est doté d’un nouvel étage de plus de 900 mètres carrés et offre près de 200 sièges supplémentaires.

Ce salon est dédié aux clients Business et Flying Blue Elite Plus d’Air France voyageant sur le réseau long-courrier de la compagnie ainsi que sur certains vols moyen-courriers (hors Schengen). Il accueille également les clients éligibles de KLM et des compagnies partenaires d’Air France au sein de l’alliance Skyteam. Ouvert tous les jours de 5h30 à 23h30, il dispose désormais d’une superficie totale de plus de 2 800 mètres carrés répartis sur trois niveaux et est doté de 638 places assises.

Ce salon a été imaginé et conçu par les équipes d’Air France en collaboration avec l’agence SGK Brandimage. L’entrée du salon dévoile la signature olfactive d’Air France. Baptisé AF001, ce parfum d’intérieur est signé Francis Kurkdjian, grand parfumeur français et directeur artistique de Maison Francis Kurkdjian.

Air France propose désormais aux voyageurs un « petit salon » situé à l’étage. Une zone adjacente dédiée au travail allie fonctionnalité et confort. Doté d’assises individuelles, d’un espace collaboratif et d’une salle de réunion permettant de s’isoler, elle offre un cadre serein, ergonomique et connecté pour répondre aux besoins de productivité des clients.

Grâce à l’agrandissement du salon, Air France privatise désormais un espace afin d’en réserver l’accès à ses clients Flying Blue Ultimate.

Au sein du salon, différents espaces de restauration proposent une expérience culinaire à la française raffinée dans un cadre élégant et chaleureux.

L’espace offre également une connexion Wi-Fi gratuite et de nombreuses prises électriques et USB sont disponibles à proximité des sièges. Côté bien-être, des cabines de douches sont accessibles tout au long de la journée pour se ressourcer. Enfin, une offre de presse digitale est proposée depuis l’application Air France Press. Les clients retrouvent également le magazine EnVols mis à disposition dans le salon.

