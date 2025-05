Volotea célèbre son premier anniversaire de sa base à Brest

Article publié le 12 mai 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne est présente à Brest depuis 2013, et elle a ouverte sa base en avril 2024.

Volotea a célèbré le mois dernier, le premier anniversaire de sa base à l'Aéroport Brest Bretagne. Présente à Brest depuis 2013, Volotea a franchi une étape décisive avec l'ouverture de sa base en avril 2024. Cette décision stratégique a permis une croissance spectaculaire de 180 % de sa capacité dès la première année d'exploitation de la base.

En février 2025, Volotea a d'ailleurs célébré un cap symbolique avec le transport de son millionième passager depuis le lancement de ses opérations à Brest en 2013.

La compagnie aérienne propose 20 routes dont 18 en exclusivité depuis Brest et plus de 425 000 sièges proposés en 2025, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2024.

Le réseau Volotea au départ de Brest se caractérise par :

43 % de vols nationaux : Corse (Ajaccio, Bastia, Figari Sud Corse), Marseille, Montpellier, Nice, Strasbourg.

38 % de destinations insulaires, répondant parfaitement aux attentes des voyageurs en quête d'évasion.

5 pays desservis : France, Grèce, Italie, Espagne et Royaume-Uni.

En avril 2025, Volotea a enrichi son offre avec le lancement d'une nouvelle route vers Héraklion en Crète. Cette nouveauté s'ajoute aux 12 nouvelles lignes lancées en 2024, année inaugurale de la base.

Claude Arphexad, Directeur d’exploitation de l’aéroport Brest Bretagne a déclaré : "1 an déjà, un décollage réussi et des passagers comblés, quel bel anniversaire pour notre base Brestoise ! Cet enthousiasme, nous le devons à la relation de confiance avec notre partenaire de longue date, la compagnie Volotea. Notre ambition d’offrir le monde aux Bretons et la Bretagne au monde n’aura jamais été aussi bien exprimée. Un grand merci à toutes celles et ceux qui empruntent ces liaisons essentielles au désenclavement de notre péninsule occidentale."

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très fiers de célébrer le premier anniversaire de notre base à Brest, qui marque une étape importante dans notre engagement envers le territoire breton. En seulement un an, nous avons considérablement développé notre offre, permettant aux Finistériens d'accéder facilement à de nombreuses destinations en France et en Europe. Les excellents résultats de satisfaction client et de performance opérationnelle témoignent de la qualité du service que nous nous efforçons d'offrir chaque jour. Cette réussite n'aurait pas été possible sans la collaboration étroite avec les équipes de l'Aéroport Brest Bretagne et toutes les parties prenantes locales qui contribuent à ce succès depuis plus de 10 ans."





Sur le même sujet