Type d'événement : Divers

Date : le mardi 30 novembre 2021

Lieu : web (France)

La Fédération Française de Vol en Planeur et Air Emploi renouvellent l'expérience et organisent un webinaire sur le thème du BIA, du planeur et des métiers de l'aéronautique : le 30 novembre à 18h30

Les jeunes pourront y découvrir tous les avantages du Brevet d'Initiation Aéronautique - BIA - pour leur formation de pilote ainsi que les bourses proposées par la FFVP afin de les aider à financer leur Licence de Pilote de Planeur.

Air Emploi présentera les métiers de l'aérien et les différentes possibilités qui s'offrent aux jeunes, une fois leur BIA en poche.