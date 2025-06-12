Actualité aéronautique

Crash d’un Boeing 787 d'Air India

Article publié le 12 juin 2025 par David Dagouret

L'appareil s'est écrasé sur un immeuble à proximité de l'aéroport d'Ahmedabad (Inde).

Boeing 787-8 Dreamliner Air Indian VT-ANB

Boeing 787-8 Dreamliner Air Indian VT-ANB

© Pascal Simon pour Pictaero.com

Un Boeing 787-8 Dreamliner de la compagnie indienne, Air India, reliant la ville d'Ahmedabad en Inde à Londres Gatwick se serait écrasé sur un bâtiment à proximité de l'aéroport. L'appareil, immatriculé VT-ANB, transportait un total de 242 personnes dont 2 pilotes et 10 membres d'équipage.

Les circonstances du drame ne sont pas encore connues mais l'avion se serait écrasé peu après le décollage. Les secours sont sur place.

Il s'agit du premier crash d'un Boeing 787-8 Dreamliner depuis son entrée en service.

VT-ANB

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