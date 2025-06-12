Actualité aéronautique
Le Bourget 2025 : liste des aéronefs
Article publié le 12 juin 2025 par David Dagouret
Le 16 juin prochain, débutera le 55 ème salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget en attendant voici une liste des avions qui seront présents.
Voiçi une première liste des aéronefs qui seront présents dès le lundi 16 juin 2025 pour l'ouverture du 55 ème salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget néanmoins des changements et modifications peuvent encore intervenir.
Attention certains de ces aéronefs ne seront pas présents pour les journées publiques qui se dérouleront les 21 et 22 juin prochain.
Aeroweb-fr.net précisera en gras les appareils qui effectueront une démonstration en vol.
- EMBRAER A-29 SUPER TUCANO
- Airbus A220
- AIRBUS A321 XLR - Riyadhair
- AIRBUS A350-1000
- AIRBUS A350-900
- AIRBUS A400M Atlas
- TURGIS ET GAILLARD GROUPE AAROK
- AERONDE AERONDE
- TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES AKSUNGUR
- BETA Technologie ALIA CX300
- BREGUET ALIZE Br.1050
- DASSAULT-DORNIER ALPHAJET PAF
- ATR 72 ATR
- ATR 72 Prototype
- LEONARDO AW 149
- LEONARDO AW 249
- BOEING B777-300 UEFA
- BOEING 787 Riyadhair
- LEONARDO Bayraktar AKINCI
- LEONARDOBayraktar TB3
- GRUMMAN BEARCAT F8F
- BELL TEXTRON BELL 407 Gxi
- BELL TEXTRON BELL 429
- BELL TEXTRON BELL 505 JET RANGER
- BELL TEXTRON BELL 525 RELENTLESS
- BRITTEN NORMAN BN2 ISLANDER
- BEECHCRAFT BONANZA
- NORTH AMERICAN AVIATION BRONCO OV-10A
- LOCKHEED MARTIN C-130J SUPER HERCULES
- BOEING C-17 GLOBEMASTER
- CESSNA C195 COCA COLA
- AIRBUS C295
- MUDRY CAP 10
- AIRBUS Capa-X
- VOLTAERO CASSIO S
- CESSNA CESSNA 208B Grand Caravan
- BOEING CH-47 CHINOOK
- HELI-SPORT CH-77
- ZENAIR CH650
- POTEZ CM 170 Fouga
- POTEZ CM.175 ZEPHYR
- CHANCE VOUGHT CORSAIR F4U-5NL
- DOUGLAS Aircraft Company DC3
- BLUE SPIRIT AERO DRAGONFLY
- WINDRACER DRONE WIND RACER
- EMBRAER E 195 E2
- AIRBUS EC120
- DAHER ECOPULSE
- EHANG EH-216S
- ELIXIR ELIXIR 100HP
- ELIXIR TURBINISE
- EXTRA Aircraft EXTRA 330 EVAAE
- McDONNELL DOUGLAS F-15E STRIKE EAGLE
- LOCKHEED MARTIN F-16 FIGHTING FALCON
- LOCKHEED MARTIN F-35 LIGHTNING II
- NORTH AMERICAN AVIATION F-86 SABRE Mk.6
- LOCKHEED MARTIN F16-V
- DASSAULT FALCON 6X
- DASSAULT FALCON 8X
- AIRBUS FLEXROTOR
- GULFSTREAM G 600
- GULFSTREAM G700
- GULFSTREAM G700 QATAR
- SAAB GLOBAL EYE
- GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - F-AZTN
- GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - F-AZUY
- GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - N2451B
- GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - N41P
- GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - N61PK
- GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - N78056
- GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - N80903
- TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES GOKBEY
- TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES GROUND CONTROL STATION
- AIRBUS H 225M CARACAL
- AIRBUS H125M
- AIRBUS H145
- AIRBUS H160M GUEPARD HIL
- TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES HURJET
- TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES HURKUS
- AURA AERO INTEGRAL E
- AURA AERO INTEGRAL R
- AURA AERO INTEGRAL R4
- AURA AERO INTEGRAL S
- HEMERIA JACKDRAW - BALLON CAPTIF
- Boeing - Stearman KAYDET PT-17
- BOEING KC-46 PEGASUS
- BEECHCRAFT KING AIR 260
- BEECHCRAFT KING AIR 360
- DAHER KODIAK 100
- AIRCRAFT INDUSTRIES L 410 NG
- AERO VODOCHODY L-39 ALBATROS
- MAGNI M24
- LEONARDO MB 346 Advanced Jet Trainer
- DASSAULT MD 311 Flamant
- GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL SYSTEMS MQ-9 REAPER
- MORANE SAULNIER MS 760 PARIS
- North American Aviation Mustang P51-D
- NH Industries NH 90
- NH Industries NH 90 Caïman ALAT
- AIRBUS NH90
- BEST OFF NYNJA
- PIAGGIO AERONAUTICS P180 AVANTI II EVO
- BOEING P8 Poseidon
- PILATUS PC-12
- PILATUS PC-21
- PILATUS PC-24
- Airbus RACER
- DASSAULT RAFALE B
- DASSAULT RAFALE Solo Display
- DASSAULT RAFALE STANDARD F5 AIR BIPLACE
- SUD AVIATION SA 341 Gazelle F2
- AERIAL METRIC SAVIOR 330
- I-SEE GROUP SENTINEL +
- SHARK AERO SHARK
- Amateur SIDE FLY
- Airbus SIRTAP
- AIR CREATION SKYPPER BUSH
- SMARTFLYER SMARTFLYER SFX1 ELECTRIC
- INNOVAVIS SOL.EX
- SPARTAN Aircraft Company SPARTAN 7W
- SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV
- BEECHCRAFT STAGGERWING D17
- BOEING STEARMAN WINGWALKER
- MARGANSKI & MYSLOWSKI Swift S1
- DAHER TBM 960
- CONAIR AVIATION TURBO FIRECAT (Tracker)
- BEECHCRAFT TWIN BEECH D18S
- DE HAVILLAND Aircraft
- TWIN OTTER 400 GUARDIAN
- DE HAVILLAND Aircraft TWIN OTTER CLASSIC 300-G
- AIRBUS TYPHOON
- EUROFIGHTER Gmbh TYPHOON
- SIKORSKI UH-60 BLACKHAWK
- PIPISTREL VELIS ELECTRO
- JMB AVIATION VL3 Turbinisé
- Airbus VSR 700 Navy
- YAKOVLEV Yak 11
- YAKOVLEV Yak 3
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