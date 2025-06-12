Le Bourget 2025 : liste des aéronefs

Article publié le 12 juin 2025 par David Dagouret

Le 16 juin prochain, débutera le 55 ème salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget en attendant voici une liste des avions qui seront présents.

Voiçi une première liste des aéronefs qui seront présents dès le lundi 16 juin 2025 pour l'ouverture du 55 ème salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget néanmoins des changements et modifications peuvent encore intervenir.

Attention certains de ces aéronefs ne seront pas présents pour les journées publiques qui se dérouleront les 21 et 22 juin prochain.

Aeroweb-fr.net précisera en gras les appareils qui effectueront une démonstration en vol.

EMBRAER A-29 SUPER TUCANO

Airbus A220

AIRBUS A321 XLR - Riyadhair

AIRBUS A350-1000

AIRBUS A350-900

AIRBUS A400M Atlas

TURGIS ET GAILLARD GROUPE AAROK

AERONDE AERONDE

TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES AKSUNGUR

BETA Technologie ALIA CX300

BREGUET ALIZE Br.1050

DASSAULT-DORNIER ALPHAJET PAF

ATR 72 ATR

ATR 72 Prototype

LEONARDO AW 149

LEONARDO AW 249

BOEING B777-300 UEFA

BOEING 787 Riyadhair

LEONARDO Bayraktar AKINCI

LEONARDOBayraktar TB3

GRUMMAN BEARCAT F8F

BELL TEXTRON BELL 407 Gxi

BELL TEXTRON BELL 429

BELL TEXTRON BELL 505 JET RANGER

BELL TEXTRON BELL 525 RELENTLESS

BRITTEN NORMAN BN2 ISLANDER

BEECHCRAFT BONANZA

NORTH AMERICAN AVIATION BRONCO OV-10A

LOCKHEED MARTIN C-130J SUPER HERCULES

BOEING C-17 GLOBEMASTER

CESSNA C195 COCA COLA

AIRBUS C295

MUDRY CAP 10

AIRBUS Capa-X

VOLTAERO CASSIO S

CESSNA CESSNA 208B Grand Caravan

BOEING CH-47 CHINOOK

HELI-SPORT CH-77

ZENAIR CH650

POTEZ CM 170 Fouga

POTEZ CM.175 ZEPHYR

CHANCE VOUGHT CORSAIR F4U-5NL

DOUGLAS Aircraft Company DC3

BLUE SPIRIT AERO DRAGONFLY

WINDRACER DRONE WIND RACER

EMBRAER E 195 E2

AIRBUS EC120

DAHER ECOPULSE

EHANG EH-216S

ELIXIR ELIXIR 100HP

ELIXIR TURBINISE

EXTRA Aircraft EXTRA 330 EVAAE

McDONNELL DOUGLAS F-15E STRIKE EAGLE

LOCKHEED MARTIN F-16 FIGHTING FALCON

LOCKHEED MARTIN F-35 LIGHTNING II

NORTH AMERICAN AVIATION F-86 SABRE Mk.6

LOCKHEED MARTIN F16-V

DASSAULT FALCON 6X

DASSAULT FALCON 8X

AIRBUS FLEXROTOR

GULFSTREAM G 600

GULFSTREAM G700

GULFSTREAM G700 QATAR

SAAB GLOBAL EYE

GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - F-AZTN

GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - F-AZUY

GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - N2451B

GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - N41P

GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - N61PK

GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - N78056

GLOBE Aircraft/TEMCO GLOBE GC-1 SWIFT - N80903

TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES GOKBEY

TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES GROUND CONTROL STATION

AIRBUS H 225M CARACAL

AIRBUS H125M

AIRBUS H145

AIRBUS H160M GUEPARD HIL

TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES HURJET

TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES HURKUS

AURA AERO INTEGRAL E

AURA AERO INTEGRAL R

AURA AERO INTEGRAL R4

AURA AERO INTEGRAL S

HEMERIA JACKDRAW - BALLON CAPTIF

Boeing - Stearman KAYDET PT-17

BOEING KC-46 PEGASUS

BEECHCRAFT KING AIR 260

BEECHCRAFT KING AIR 360

DAHER KODIAK 100

AIRCRAFT INDUSTRIES L 410 NG

AERO VODOCHODY L-39 ALBATROS

MAGNI M24

LEONARDO MB 346 Advanced Jet Trainer

DASSAULT MD 311 Flamant

GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL SYSTEMS MQ-9 REAPER

MORANE SAULNIER MS 760 PARIS

North American Aviation Mustang P51-D

NH Industries NH 90

NH Industries NH 90 Caïman ALAT

AIRBUS NH90

BEST OFF NYNJA

PIAGGIO AERONAUTICS P180 AVANTI II EVO

BOEING P8 Poseidon

PILATUS PC-12

PILATUS PC-21

PILATUS PC-24

Airbus RACER

DASSAULT RAFALE B

DASSAULT RAFALE Solo Display

DASSAULT RAFALE STANDARD F5 AIR BIPLACE

SUD AVIATION SA 341 Gazelle F2

AERIAL METRIC SAVIOR 330

I-SEE GROUP SENTINEL +

SHARK AERO SHARK

Amateur SIDE FLY

Airbus SIRTAP

AIR CREATION SKYPPER BUSH

SMARTFLYER SMARTFLYER SFX1 ELECTRIC

INNOVAVIS SOL.EX

SPARTAN Aircraft Company SPARTAN 7W

SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV

BEECHCRAFT STAGGERWING D17

BOEING STEARMAN WINGWALKER

MARGANSKI & MYSLOWSKI Swift S1

DAHER TBM 960

CONAIR AVIATION TURBO FIRECAT (Tracker)

BEECHCRAFT TWIN BEECH D18S

DE HAVILLAND Aircraft

TWIN OTTER 400 GUARDIAN

DE HAVILLAND Aircraft TWIN OTTER CLASSIC 300-G

AIRBUS TYPHOON

EUROFIGHTER Gmbh TYPHOON

SIKORSKI UH-60 BLACKHAWK

PIPISTREL VELIS ELECTRO

JMB AVIATION VL3 Turbinisé

Airbus VSR 700 Navy

YAKOVLEV Yak 11

YAKOVLEV Yak 3

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