Atlantic Airways renforce sa liaison Paris–Îles Féroé

Article publié le 11 juin 2025 par David Dagouret

Atlantic Airways passe à 3 vols par semaine depuis Paris-CDG vers les îles Féroé.

Depuis le 16 avril 2025, Atlantic Airways, la compagnie nationale des Îles Féroé, assure une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et l’aéroport de Vágar, seul aéroport international de l’archipel nordique. Initialement proposée à raison de deux fréquences hebdomadaires, les lundis et vendredis, cette ligne connaît dès le 28 mai 2025 une montée en puissance avec l’ajout d’un troisième vol le mercredi.

Cette augmentation de capacité répond à une demande croissante, tant du côté des voyageurs féringiens souhaitant rejoindre la France, que des touristes français attirés par les paysages spectaculaires des Féroé. Accessible en à peine 3h15 de vol, l’archipel gagne ainsi en connectivité tout en offrant une nouvelle option aux amateurs de destinations nature.

La liaison est opérée en Airbus A320neo, configuré en classe unique, et permet également des correspondances fluides via Paris-CDG vers d'autres destinations européennes et internationales.

Ce renforcement de l’offre s’inscrit dans la stratégie de développement d’Atlantic Airways, qui multiplie ces dernières années les ouvertures vers le continent européen, tout en consolidant son positionnement sur le marché du transport aérien insulaire.

Horaires des vols directs (heure locale) :

Le lundi :

Départ de Paris (CDG) à 13:35 - Arrivée à Vágar (FAE) à 15:15

Départ de Vágar (FAE) à 09h00 - Arrivée à Paris (CDG) à 12h35

Les mercredis depuis du 28 mai 2025 :

Départ de Paris (CDG) à 17:20 - Arrivée à Vágar (FAE) à 19:00

Départ de Vágar (FAE) à 12h45 - Arrivée à Paris (CDG) à 16h20

Vendredi :

Départ de Paris (CDG) à 16h50 - Arrivée à Vágar (FAE) à 18h30

Départ de Vágar (FAE) à 12h15 - Arrivée à Paris (CDG) à 15h50

Les vols sont opérés en code-share avec Air France-KLM, assurant des connexions optimales depuis la France entière. Atlantic Airways propose également un service quotidien toute l’année via Copenhague, en partenariat avec Air France.

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