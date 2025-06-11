Air Legend 2025 : une nouvelle ère portée par les Éditions Larivière

Article publié le 11 juin 2025 par David Dagouret

Les 6 et 7 septembre 2025, l’aérodrome de Melun-Villaroche accueillera la prochaine édition de ce rendez-vous, placée sous le signe de la continuité et de l’hommage.

Le Meeting Aérien Air Legend, désormais incontournable dans le paysage européen de l’aviation ancienne, amorce un nouveau chapitre de son histoire. Les 6 et 7 septembre 2025, l’aérodrome de Melun-Villaroche accueillera la prochaine édition de ce rendez-vous, placée sous le signe de la continuité et de l’hommage.

À la suite du décès de Christian Amara, fondateur et artisan de la notoriété d’Air Legend, une reprise de l’événement a été convenue entre Amara Airshow et les Éditions Larivière. L’objectif : pérenniser l’esprit unique du meeting, tout en s’appuyant sur l’expertise événementielle et médiatique du groupe de presse, déjà connu pour ses publications spécialisées telles que Le Fana de l’Aviation et Planète Aéro.

Cette transition s’inscrit dans une perspective de long terme. Une convention signée avec le SYMPAV, gestionnaire de l’aérodrome, garantit l’organisation du meeting par les Éditions Larivière jusqu’en 2030. Pour assurer une continuité opérationnelle et maintenir les standards de qualité qui font la réputation de l’événement, Iza Bazin conserve ses fonctions au sein de l’équipe en tant que Directrice Aéronautique.

L’édition 2025 promet une programmation riche en émotions, avec un hommage appuyé à Christian Amara. Plusieurs appareils emblématiques de l’aviation de collection, chers au fondateur, seront présentés en vol. Parmi eux, le P-51 Mustang de la collection Red Bull, venu spécialement d’Autriche, ou encore le rare Me 262, présenté par Airbus Heritage.

Cette relance s’inscrit pleinement dans la stratégie de diversification de Larivière Organisation, déjà en charge d’événements d’envergure dans d’autres univers de passion comme le Bol d’Or, le Supercross de Paris ou le Game Fair.

Avec ce nouveau souffle, Air Legend entend confirmer son statut de référence internationale dans le domaine des meetings d’avions historiques, tout en rendant un vibrant hommage à celui qui en a été l’initiateur.