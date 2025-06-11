Air France relance sa filière cadets et ouvre les candidatures jusqu’au 15 juillet

Article publié le 11 juin 2025 par David Dagouret

La campagne de recrutement est ouverte jusqu’au 15 juillet 2025.

Air France a annoncé, le 02 juin dernier, l’ouverture d’une nouvelle campagne de recrutement pour sa filière cadets, un programme de formation destiné à former de futurs Officiers Pilotes de Ligne.

La campagne de recrutement est ouverte jusqu’au 15 juillet 2025. Les postulants sélectionnés bénéficieront d’une formation théorique et pratique d’une durée de 24 mois, entièrement financée par la compagnie. Dispensée par des écoles partenaires, cette formation a pour objectif de préparer les futurs pilotes à intégrer les cockpits d’Airbus A220 ou A320 pour Air France, ou de Boeing 737 et A320neo pour Transavia France.

Depuis la relance de ce dispositif en 2018, plus de 300 pilotes ont été formés et recrutés via ce canal. Air France prévoit d’accueillir près de 300 pilotes supplémentaires en 2025, toutes filières confondues.

Air France réaffirme également son engagement pour une aviation plus inclusive. Le programme cadets est ouvert sans condition d’âge ni exigence d’heures de vol préalable, ce qui permet à des profils très variés d’accéder à une carrière de pilote de ligne. La compagnie entend notamment encourager la présence féminine dans les cockpits : la dernière promotion de cadets comptait 25 % de femmes, contre 9 % actuellement dans l’effectif global des pilotes d’Air France et 5 % en moyenne dans le monde.

Les candidatures sont à déposer sur le site officiel de la compagnie :

corporate.airfrance.com/fr/pilote-de-ligne

Outre ce programme, Air France poursuit également ses recrutements dans d’autres métiers techniques, notamment en maintenance aéronautique, systèmes d'information et services au sol.

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