Jodel DR-1050 Ambassadeur

La Société Avions Jodel est une société aéronautique française créée en 1946 par Édouard Joly ""JO" et son gendre Jean Délémontez "DEL".

Jodel a conçu une gamme d'avions légers peu après la Seconde Guerre mondiale. Le mythe populaire veut que les deux industriels, sans formation aérodynamique formelle, se soient lancés dans la conception d'un avion monoplace avec du contreplaqué de réserve et un petit moteur, un Poinsard 25cv 2cyl. Le résultat fut le modèle D9 Bébé (Baby) de 1948. En fait, les deux hommes ont une grande expérience de la construction et de la conception d'avions, Délémontez ayant une formation d'ingénieur aéronautique et Joly ayant construit un avion avant la guerre.

Le gouvernement français achète un grand nombre de ces avions, et plus de 500 D9 sont construits au cours des vingt années suivantes. Par la suite, le gouvernement a manifesté son intérêt pour un avion d'entraînement plus grand et le modèle biplace D11 a suivi en 1950.

Les avions Jodel sont entièrement construits en bois, généralement en épicéa de Sitka et en contreplaqué d'okoumé (également connu sous le nom de gabon), une sorte de bois dur d'Afrique de l'Ouest. La plupart des modèles sont reconnaissables à leurs ailes distinctives, qui présentent un dièdre « coudé » uniquement sur le tiers extérieur. Les ailes intègrent également un dispositif d'effacement, ce qui permet de conserver l'efficacité des ailerons au moment du décrochage ou juste avant. Vues d'en haut ou d'en bas, les ailes se distinguent également par le fait que la partie coudée de l'aile se rétrécit fortement vers le bout de l'aile.

Ces modèles sont populaires en France et dans le sud de l'Europe, au Royaume-Uni, mais sont peu connus aux États-Unis. En Australie, le modèle a été quelque peu remis au goût du jour par Frank Rogers qui a produit de nouveaux dessins selon des normes adaptées aux constructeurs amateurs australiens.

Outre les prototypes, les Jodel ont été fabriqués par divers constructeurs aéronautiques français, mais toute construction a cessé dans les années 1960. Depuis lors, la société Jodel a vendu des licences et des plans détaillés de ses modèles aux constructeurs amateurs d'avions de construction artisanale.

Les modèles Jodel ont ensuite été cédés sous licence aux entreprises suivantes, qui ont produit des modèles dérivés en conservant l'aile Jodel :

Avions Robin, France

Aero Difusión, Espagne

Falconar Avia, Canada

Jodel D9 1948

Jodel D91 1948

Jodel D93 1951

Jodel D11 1950

Jodel D111 1951

Jodel D112 1952

Jodel D113 1960

Jodel D114 1952

SAN Jodel D.150 Mascaret 1962

Jodel D18 1984

Jodel D19 1986

Jodel D-20 1990

Jodel DR1050 Excellence

Le premier modèle a été construit en 1948. Tous les avions Jodel sont des monoplans à aile basse.

Les Jodel DR1050 Excellence et Ambassadeur font partie d'une famille d'avions construits en France, conçus par Jean Délémontez (le principal concepteur des avions Jodel) en collaboration avec Pierre Robin, en tant que développement du projet Jodel D.10. L'avion a été construit de 1958 à 1967 à la fois par le Centre-Est Aéronautique (CEA) et par la Société Aéronautique Normande (SAN), mais depuis la disparition de cette dernière en 1968, il n'a été fourni que sous la forme de plans.

Fiche technique de la version Jodel DR-1050 Ambassadeur

Capacité Capacité en carburant 110 l Capacité en passagers 4 Personne(s) Dimensions Envergure 8,72 m Hauteur - Longueur - Surface alaire 13,60 m² Equipage Pilote(s) 1 Personne(s) Masses Masse à vide 440 kg Masse maximale à l'atterrissage - Masse maximale au décollage 780 kg Motorisation Moteur(s) Continental O-200 Puissance 101 ch Turbopropulseur(s) - Performances Distance d'atterrissage - Distance de décollage - Distance franchissable - Plafond - Turbulence de sillage - Vitesse ascensionnelle 2,8 m/min Vitesse de croisière 210 km/h Vitesse maximale 220 km/h Production Exemplaire(s) produit(s) -

