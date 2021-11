Air Caraïbes et French Bee deviennent les premières compagnies aériennes certifiées Green Pilot

Article publié le 13 novembre 2021 par David Dagouret

Ce label est délivré aux compagnies qui s'engagent en faveur du développement durable.

Air Caraïbes et French Bee ont annoncé, à l’occasion de la COP26, qu'elles devenaient les premières compagnies aériennes au monde à être certifiées Green Pilot®. Ce nouveau label reconnaît les compagnies aériennes qui ont développé un programme robuste de réduction des émissions de carbone dans leurs opérations et qui ont activement engagé tous leurs employés dans leur politique verte.

La certification Green Pilot® a été créée pour répondre à la demande croissante des dirigeants des compagnies aériennes d’évaluer, soutenir et améliorer leur programme d'efficacité énergétique. Cette certification exigeante évalue la qualité de la politique verte mise en œuvre au sein des opérations aériennes d'une compagnie et l'engagement des employés dans cette stratégie.

S’engage alors une étude approfondie et transparente des formations, de l'application des meilleures pratiques en matière d'économie de carburant, de la communication, de la RSE et de l'implication dans des projets de collaboration avec l'écosystème de la compagnie aérienne.

La certification Green Pilot® permet de vérifier que les compagnies aériennes respectent les normes les plus élevées en matière de meilleures pratiques environnementales, de transparence publique et d'engagement des employés.

Dans le cadre du programme, une fois que la compagnie aérienne est certifiée, du matériel éducatif est transmis aux employés afin de les sensibiliser aux meilleures pratiques en matière d’économie de carburant, d'accroître la culture verte et bien sûr de réduire davantage les émissions de CO2.

Marc Rochet, Directeur Général d’Air Caraïbes et Président de French bee a déclaré : "Nous sommes vraiment ravis d'être les premières compagnies aériennes labellisées. Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour Air Caraïbes et French bee, car nous nous efforçons de répondre à des normes toujours plus élevées en termes d'excellence verte, et nous voulions accroître la sensibilisation au sein de notre organisation. Nous sommes très fiers de nos réalisations et en particulier de la création d’une Green Team au sein de nos équipes, mais nous sommes également heureux de bénéficier de l'aide du programme pour suivre et identifier d'autres possibilités d'amélioration."

Alexandre Feray, PDG et fondateur de Green Pilot a déclaré : "Je suis impressionné de voir le sérieux avec lequel les deux compagnies aériennes ont entrepris leur démarche de certification, faisant d'elles les premières compagnies aériennes à obtenir ce niveau de reconnaissance. Cette certification est une continuité logique du mouvement Green Pilot® lancé fin 2020 qui rassemble une communauté de pilotes et de professionnels de l’aviation préoccupés par l'état de la planète. Les compagnies aériennes souhaitaient également participer à l'initiative, mais nous devions nous assurer qu'elles étaient fortement engagées dans la réduction de leur empreinte carbone. Nous sommes très fiers de constater qu'Air Caraïbes et French Bee ont obtenu un score très élevé lors de leur évaluation, réaffirmant ainsi leur position de leader dans l'aviation verte. Avec la certification, nous sommes convaincus qu'elles continueront à améliorer l'efficacité de leurs opérations et à obtenir l'adhésion de toute l'équipe."





