Caverton obtient la certification AESA pour le simulateur de vol Reality H de Thales

Article publié le 10 novembre 2021 par David Dagouret

Reality H® de Thales est un simulateur de l'hélicoptère AW139.

Développé en France, le simulateur de vol Full Flight pour l’hélicoptère biturbine AW139 offre aux pilotes une expérience immersive permettant une reproduction extrêmement fidèle de leurs missions. Ce système permet de former en toute sécurité les équipages à un large éventail de situations complexes (conditions météorologiques défavorables, pannes hélicoptères, situations d’urgence, etc.), susceptibles de survenir en conditions de vol réelles. Ce simulateur Full Flight offre aux équipages des opportunités de formation inédites et de haut niveau, avec les équipements les plus complets et les plus polyvalents actuellement disponibles sur le marché.

Agréé par l’AESA, le centre de formation aéronautique de Caverton, près de l’aéroport international Murtala-Muhammed, à Lagos, est donc désormais en mesure de lancer ses opérations de formation au profit des opérateurs d’hélicoptères basés sur le continent africain, et au-delà.

Aderemi Makanjuola, président de Caverton Offshore Support Group (COSG) a déclaré : "Nous sommes très satisfaits d’avoir franchi ce jalon important qui voit donc la certification de notre société et du simulateur de Thales. Nous avons choisi le système Reality H non seulement en raison de ses fonctionnalités de pointe, mais aussi de sa capacité d’adaptation, pour divers aspects clés, à notre environnement opérationnel en Afrique. Le nouveau centre de formation étant maintenant opérationnel, Caverton va pouvoir offrir une formation à l’état de l’art, ce qui englobe la qualification de type initiale, l’entraînement périodique et des contrôles de compétence, pour les missions offshore et onshore, ainsi que pour les opérations militaires et les missions spéciales. Cette certification intervient à un moment clé qui voit l’ouverture de nouvelles opportunités, avec la possibilité d’offrir plus de flexibilité pour le développement de l’aviation en Afrique. Et pour nous, c’est bien sûr une réussite considérable."

Peter Hitchcock, Vice-Président de l’activité Entrainement & Simulation, Thales a déclaré : "Le simulateur Reality H est parfaitement adapté aux types de missions auxquels sont aujourd’hui confrontés les pilotes d’hélicoptères, qui les obligent à acquérir des compétences spéciales. Il offre un haut niveau de performance, ainsi qu’un réalisme et une souplesse d’utilisation sans équivalents. Thales est également dans son rôle en aidant les opérateurs et les pilotes à préparer leurs missions et, avec Reality H, nous sommes fiers de fournir à nos clients la solution qui leur permet d’y parvenir dans les meilleures conditions."