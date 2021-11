Dubaï Airshow 2021 : Jazera commande 28 avions Airbus

Article publié le 18 novembre 2021 par David Dagouret

Cet accord porte sur 20 A320neo et huit A321neo.

Airbus a signé un protocole d'accord avec Jazeera Airways, compagnie aérienne basée au Koweït, pour l'acquisition de 20 Airbus A320neo et huit Airbus A321neo. Le protocole d'accord a été signé lors du salon aéronautique de Dubaï par Rohit Ramachandran, directeur général de Jazeera Airways et Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus et directeur d'Airbus International.



Jazeera Airways a commencé ses opérations en 2005 et opére des vols vers le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie depuis sa base de Koweït.

