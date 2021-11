Lydia Morinaux quitte Air Transat

Article publié le 10 novembre 2021 par David Dagouret

L'actuelle Directrice Générale d’Air Transat – France, Belgique, Hollande, Suisse, Allemagne quittera ses fonctions le 15 novembre prochain.

Lydia Morinaux, Directrice Générale d’Air Transat – France, Belgique, Hollande, Suisse, Allemagne quittera ses fonctions le 15 novembre prochain après 11 années passées au sein de la compagnie québécoise.



Après un début de carrière comme commerciale pour les Hôtels et Casinos Lucien Barrière, Lydia Morinaux œuvre pendant près de 20 ans dans l’industrie du transport aérien, notamment à titre de responsable des grands comptes de British Midland Airways (12 ans) et de directrice des ventes en France pour Qatar Airways (7 ans).



Elle entre au service du Groupe Transat en France en 2010 au poste de directrice générale d’Air Transat pour la France. En 2016, elle est nommée présidente d’Air Consultants France, qui s’occupe de la commercialisation des vols d’Air Transat en sol français avant d’élargir son champ de responsabilités au Benelux, à la Suisse et à l’Allemagne.



Elle détient un baccalauréat en mathématiques et sciences physiques ainsi qu’un diplôme en hôtellerie et restauration.



Cyril Cousin succédera à Lydia Morinaux et prendra ses fonctions dès la semaine prochaine.

