Qantas redonne vie à ses Airbus A380

Article publié le 11 novembre 2021 par David Dagouret

Le 09 novembre 2021, un A380 de la compagnie nationale est revenu à Sydney 593 jours après son départ d'Australie.

Qantas a annoncé qu'un de ses Airbus A380 est revenu en Australie après avoir quitté l'Australie il y a 593 jours. L'appareil est immatriculé VH-OQB et est appelé Hudson Fysh du nom de l'un des fondateurs de Qantas. Il a quitté Dresde en Allemagne pour atterrir à Sydney 19 heures après son départ. Il était stocké depuis plus de deux ans pendant la pandémie du Covid-19.

Son retour anticipé intervient alors que la compagnie aérienne se prépare à remettre en service les deux premiers superjumbos en avril 2022, suite à une forte demande de voyages internationaux, en particulier sur les routes vers Los Angeles et Londres.

La demande de sièges sur le service Londres-Sydney de Qantas a été extrêmement forte.

Qantas a enregistré près d'un demi-million de réservations nationales au cours des deux dernières semaines, contre environ 20 000 au cours d'une période de deux semaines en août.

Initialement prévu pour rester en stockage à long terme dans le désert californien jusqu'à la fin de 2023, Qantas a depuis annoncé que cinq A380 avec des cabines améliorées reviendraient plus tôt que prévu avec deux pour opérer des vols vers Los Angeles à partir d'avril 2022 et trois pour opérer des vols vers Londres à partir de novembre 2022.

La compagnie aérienne s'efforce maintenant d'accélérer encore le retour des A380, avec des vols superjumbo vers Londres reportés à juillet 2022. En outre, un sixième avion arrivera avant la fin de l'année civile 2022, les quatre A380 restants devant revenir à service d'ici le début de 2024.

L'appareil "Hudson Fysh" subira des contrôles de maintenance supplémentaires en Australie avant de reprendre son envol dans les semaines à venir dans le cadre de la formation des équipages.

Six des A380 de Qantas ont fait l'objet d'un réaménagement comprenant un nouveau pont supérieur premium avec un nouveau salon de style supper club et de nouveaux sièges dans les cabines Business Class et Premium Economy, ainsi qu'un rafraîchissement du pont principal comprenant de nouveaux tapis et rideaux. Les avions restants seront réaménagés avant leur remise en service.

