Safran signe un accord avec Flying Whales pour équiper son dirigeable LCA60T de systèmes électriques

Article publié le 10 novembre 2021 par David Dagouret

Le LCA60T, devrait permettre le chargement et déchargement jusqu'à 60 tonnes de fret en vol stationnaire.

Avec le projet LCA60T (Large Capacity Airship 60 Tons) de Flying Whales, pour la première fois dans l’histoire, un aéronef chargera et déchargera jusqu’à 60 tonnes de fret en vol stationnaire. Ce dirigeable rigide est destiné aux marchés du débardage du bois, du fret et du transport exceptionnel. Il apportera une solution avantageuse aux besoins mondiaux en matière de transport de charges lourdes ou hors gabarits, pour des trajets de point à point, à des coûts d’exploitation faibles et à l’impact environnemental réduit.

Safran Electrical & Power fournira l’ensemble des systèmes électriques permettant d’alimenter les équipements et de gérer les réseaux électriques non propulsifs du dirigeable, soit pour chaque appareil : le système de génération électrique ; le système complet de distribution électrique ; les convertisseurs de puissance, qui transformeront du courant alternatif 115V en courant continu 28V ; et les batteries. Safran Electrical & Power assurera également le support après-vente de ces équipements. Le contrat porte sur l’ensemble de la flotte de 150 dirigeables pour les 10 premières années de production.

Safran Electrical & Power livrera les premiers équipements électriques fin 2022 pour les tests au sol. De son côté, Flying Whales prévoit le premier vol de son dirigeable fin 2024 et une mise en service début 2026.

Hervé Blanc, Directeur Général de la division Power chez Safran Electrical & Power a déclaré : "Nous sommes très fiers de compter parmi les partenaires de FLYING WHALES, pépite industrielle française qui propose un projet avant-gardiste, en totale adéquation avec nos principes conducteurs : réaliser du transport de point à point et contribuer à décarboner les aéronefs. Après avoir conçu les systèmes électriques des toutes nouvelles générations d’aéronefs hybrides et 100% électriques, nous franchissons une nouvelle étape dans la révolution de l’aviation avec ce projet visionnaire et unique."

Vincent Guibout, Directeur technique et Directeur général délégué de Flying Whales : "Pour mener à bien un programme aéronautique aussi novateur et ambitieux que celui du LCA60T, la qualité des partenariats industriels est cruciale. Travailler main dans la main avec Safran Electrical & Power est assurément un gage de réussite pour l’électrification du plus grand aéronef du monde. L’architecture du système électrique du LCA60T demande en effet de se projeter dans de l’inédit. C’est ce que les équipes de Safran Electrical & Power et les nôtres réussissent à faire". Vincent Guibout, Directeur technique et Directeur général délégué de Flying Whales."