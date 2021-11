Vistara inaugure son vol entre Paris et Delhi (photos)

Article publié le 13 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie indienne volera deux fois par semaine entre ces deux villes.

Vistara, coentreprise du groupe Tata et de Singapore Airlines, a opéré, le 08 novembre 2021, son premier vol direct de Paris CDG (Charles de Gaulle) vers Delhi. Dans le cadre d’un accord entre l'Inde et l'Europe, Vistara volera deux fois par semaine entre les deux villes - les mercredis et dimanches.

Les horaires des vols seront les suivants :

UK022 Paris CDG 21h45 - Delhi DEL 10h30 + 1jour les mercredis et dimanches

UK021 Delhi DEL 13h45 - Paris CDG 18h40 les mercredis et dimanches

Les vols sont opérés en Boeing 787-9 Dreamliner configuré en trois classe pouvant accueillir un total de 298 passagers.

La classe business peut accueillir 30 passagers :

La classe Premium Economy peut accueillir 21 passagers :

La classe Economy peut accueillir 248 passagers :

M. Leslie Thng, Président Directeur Général de Vistara, a déclaré : "Paris est l'une des destinations les plus prisées d'Europe et CDG un aéroport important pour toute compagnie aérienne ayant l'intention de desservir la région. Compte tenu des liens économiques et culturels forts, il existe une forte demande de connectivité directe entre l'Inde et la France, et donc Paris correspond très bien à notre réseau. Nous sommes ravis d'étendre notre présence mondiale en amenant la meilleure compagnie aérienne indienne à Paris."

