Airbus lance un service de fret aérien

Article publié le 26 janvier 2022 par David Dagouret

Ce service sera opéré avec la flotte de BemugaST.

Airbus lance un nouveau service de fret aérien utilisant sa flotte de BelugaST, pour offrir aux sociétés de fret et à d'autres clients potentiels une solution à leurs besoins en transport de fret hors gabarit.

Ce nouveau service - Airbus Beluga Transport - fournira aux clients de divers secteurs, notamment l'espace, l'énergie, l'armée, l'aéronautique, le secteur maritime et l'humanitaire, une solution à leurs besoins de transport de fret hors gabarit.

La première mission a eu lieu fin 2021 avec une livraison depuis le site de fabrication d'Airbus Helicopters à Marignane, en France, vers Kobe au Japon pour un client dont l'identité n'a pas été révélée. Le Beluga #3 s'est arrêté pour faire le plein de carburant à Varsovie (Pologne), Novossibirsk (Russie) et Séoul (Corée).

Basée sur le modèle de l'A300-600, la flotte de cinq BelugaST, qui transportait jusqu'à présent des grandes sections et parties d'avions Airbus, vont être remplacés par six BelugaXL.

Dans un avenir proche, une fois qu'Airbus aura mis en service les six nouveaux BelugaXL, la flotte de BelugaST sera confiée à une compagnie aérienne filiale nouvellement créée, dotée de son propre certificat de transporteur aérien (AOC) et de son propre personnel.

Phillippe Sabo, responsable de l'ATI and Air Oversize Transport chez Airbus, a déclaré : "La section transversale du fuselage plus large du Beluga ouvrira de nouveaux marchés et de nouvelles possibilités logistiques pour les clients. Dans le cas du chargement des hélicoptères, le fait de ne pas avoir à les démonter au préalable est vraiment un plus. De même, les plus gros moteurs d'avions commerciaux peuvent être accueillis dans une configuration complète."





