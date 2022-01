Zara Rutherford devient la plus jeune femme pilote à faire un tour du monde

Article publié le 22 janvier 2022 par David Dagouret

A 19 ans, la pilote belge a effectué un tour du monde en ULM.

Zara Rutherford, 19 ans, a quitté la Belgique en direction de l'ouest pour effectuer un tour du monde en solo à bord de son ULM. Moins de six mois après son départ, la jeune femme a terminé avec succès son périple et elle devient ainsi la plus jeune femme pilote à terminer un tour du monde en solitaire.

Zara Rutherford a effectué des études en mathématiques appliquées, économie et physique. Elle est issue d'une famille d'aviateurs et est titulaire du brevet de pilote privé FAA et britannique ainsi qu'un brevet ULM slovaque et français.

Zara Rutherford a traversé 52 pays dont le Royaume-Uni, l'Islande, le Groenland, le Canada, les États-Unis, la Colombie, la Russie, la Corée, l'Indonésie, l'Inde etc... La distance parcourue est de 52 000 kilomètres sur cinq continents.

L'appareil que Zara a piloté est un Shark UL, un ULM biplace conçu par une entreprise slovaque. L'appareil ne pèse que 325 kg à vide mais à une vitesse de croisière de près de 300 km/h. Il est propulsé par un moteur ROTAX 912 ULS de 100 cv équipé d'une hélice réglable bipale WOODCOMP. L'appareil a un rayon d'action de près de 1600 kilomètres.

La précédente détentrice du record était Shaesta Waez. Elle avait 30 ans lorsqu'elle a effectué en 2017 son tour du monde en avion monomoteur. Le record du monde masculin quand à lui, est détenu par Travis Ludlow qui avait 18 ans quand il a effectué son périple en 2021.

Sur le même sujet