Air Caraïbes a nommé un nouveau Directeur Général Adjoint

Article publié le 6 février 2022 par David Dagouret

Air Caraïbes a annoncé la nomination d'un nouveau Directeur Général Adjoint. Éric Michel a été nommé à ce poste de Directeur Général Adjoint d’Air Caraïbes depuis le 1er février 2022.

Éric Michel a 59 ans et a consacré l’intégralité de sa carrière à l’aérien : dans le Groupe Air France où il a acquis une expérience dans le domaine des Escales et dans différents postes dans le secteur commercial, en France métropolitaine, Europe, Afrique et aux Antilles. Sa dernière affection était en Martinique.

Marc Rochet, Directeur Général d’Air Caraïbes déclare : "Je tiens avant toute chose à rendre hommage à la mémoire d’Olivier Besnard qui était à ce poste et qui nous a quitté brutalement en avril dernier. Je remercie chaleureusement Yoann Paulin qui a accompagné le développement d’Air Caraïbes depuis ses débuts. Yoann rejoindra d’autres activités personnelles et prendra le rôle d’Administrateur de la compagnie pour lequel il a été nommé. Je suis convaincu que l’arrivée d’Éric Michel à nos côtés sera un atout de plus pour nous. Éric est un grand professionnel de l’aérien : il connaît nos clients et nos marchés et pourra ainsi mettre son expertise au service de nos ambitions."





