Alliance Air commande deux ATR 42-600

Article publié le 18 février 2022 par David Dagouret

Les appareils seront loués via TrueNoord.

ATR et Alliance Air, la seule compagnie aérienne publique indienne, ont signé un contrat portant sur l'acquisition de deux ATR 42-600 via le loueur TrueNoord. Ces nouveaux appareils aideront Alliance Air à desservir les pistes difficiles de l’Himalaya. Les livraisons débuteront mi-2022.

L'ancienne filiale régionale d'Air India, qui exploite déjà 18 ATR 72-600, a choisi de compléter sa flotte avec des ATR 42 neufs. Ces appareils pourront atterrir et décoller sur les pistes courtes des aéroports de Shimla et de Kullu, tous deux situés à haute altitude et exposés à des températures élevées.

Vineet Sood, PDG d'Alliance Air, a déclaré : "Notre relation avec ATR a débuté il y a 20 ans, et depuis nous avons bâti un réseau qui sert véritablement les intérêts des communautés indiennes, en leur offrant des services aériens confortables, fiables et abordables. Grâce aux caractéristiques uniques de l'ATR 42-600, Alliance Air accomplira fièrement la mission que lui a confiée le gouvernement indien : rendre accessibles les régions les plus inaccessibles."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "La confiance renouvelée d'un client historique est la meilleure reconnaissance des efforts que nous déployons tous les jours pour rester à la pointe de la technologie tout en offrant des solutions concrètes à nos clients afin qu’ils puissent exploiter leurs avions avec le business model le plus durable. Le fait que les livraisons soient prévues pour le milieu de cette année témoigne à la fois de la reprise du marché intérieur indien et du besoin essentiel d'une connectivité abordable et fiable dans tout le pays."

Carst Lindeboom, Directeur des ventes Asie-Pacifique chez TrueNoord, a déclaré : "Nous sommes fiers d'être un partenaire stratégique contribuant au développement de liaisons vitales et essentielles dans toute l'Inde. Via cette nouvelle acquisition, nous positionnons clairement l'ensemble de la gamme ATR comme la pierre angulaire de notre portefeuille d'avions régionaux modernes, et nous affirmons notre confiance dans leur valeur à long terme."

Il s’agit des troisième et quatrième ATR 42 que TrueNoord intègre à sa flotte, puisqu’en décembre 2021, le loueur a acquis deux ATR 42-600 pour accompagner le développement de Silver Airways aux États-Unis.

Sur le même sujet