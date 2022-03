Air Caraïbes lance sa nouvelle ligne Paris-Cancùn

Article publié le 17 mars 2022 par David Dagouret

Cette liaison sera lancée à partir du 22 octobre prochain.

Air Caraïbes a annoncé le lancement de sa nouvelle ligne vers Cancùn à partir du 22 octobre prochain. Cette liaison sera opérée à raison de 2 vols par semaine (les mercredis et samedis), puis une 3ème fréquence sera ajoutée en décembre (les lundis). Les vols décolleront de Paris-Orly 4 à 11h30, pour une arrivée à Cancún à 16h45 (11h15 de vol). Au retour, les vols partiront de Cancún à 18h55 pour une arrivée à Paris-Orly 4 à 10h20 le lendemain (9h25 de vol).

Ces vols seront opérés en Airbus A350-900.

Edmond Richard, Directeur Général Délégué d’Air Caraïbes a déclaré : "L’ouverture de cette ligne est le signe de la poursuite de notre développement et de l’entrée dans une nouvelle dynamique pour 2022, Chargée d’histoire, de culture et de paysages naturels à couper le souffle, le Mexique, présente un intérêt croissant pour le marché français ; l’utilisation des meilleurs appareils du marché en étendant notre horizon caribéen, grâce à cette destination, a tout son sens pour Air Caraïbes et ses clients."





Sur le même sujet