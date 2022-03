Korean Air participe au développement d l'infrastructure de l'hydrogène

Article publié le 17 mars 2022 par David Dagouret

L'accord a été signé le 9 février dernier avec IIAC, Airbus et Air Liquide.

Le 9 février dernier, Korean Air a signé un protocole d’accord avec Incheon International Airport Corporation (IIAC), Airbus et Air Liquide pour coopérer sur la fourniture d’hydrogène pour l’aviation et le développement des infrastructures pertinentes.

L’événement, qui a eu lieu au siège de l’IIAC à Incheon, a réuni Soo Keun Lee (vice-président exécutif et directeur de la sécurité et des opérations de Korean Air), Hyoung-Wook Jeon (vice-président de la division Infrastructure de l’IIAC), Fabrice Espinosa (Président d’Airbus Corée) et Guillaume Cottet (Président et Administrateur délégué d’Air Liquide Corée).

Le protocole d’accord s’aligne sur l’objectif d’Airbus de développer le premier avion commercial à hydrogène zéro émission au monde d’ici 2035.

Le protocole d’accord ouvre la voie à une coopération active entre les parties prenantes dans divers domaines, du développement de l’infrastructure hydrogène dans les aéroports à l’établissement d’une feuille de route pour l’introduction de l’hydrogène, en passant par la logistique de l’assistance en escale.

Korean Air concentrera son expertise sur les activités opérationnelles globales, y compris la planification de la manutention au sol, la maintenance et les opérations aériennes, et l’IIAC sur la recherche et le développement des installations aéroportuaires. Airbus et Air Liquide analyseront la demande intérieure d’avions à hydrogène et établiront respectivement une feuille de route pour l’introduction de l’hydrogène.

« Ce protocole d’accord sera un point de départ pour l’industrie aéronautique domestique coréenne pour organiser un système de chaîne d’approvisionnement en hydrogène et le développement d’infrastructures, où l’introduction de l’hydrogène comme carburant alternatif a été lente par rapport à d’autres industries », a déclaré M. Soo Keun Lee.

