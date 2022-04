Air Austral annonce la réouverture de sa lignes Réunion-Bangkok

Article publié le 24 avril 2022 par David Dagouret

La compagnie annonce également la reprise de sa ligne entre La Réunion et Nosy Be.

Après plusieurs mois de suspension pendant la pandémie, Air Austral, avec l’accord de ses autorités de tutelle, de la Direction Générale de l’Aviation Civile et des autorités thaïlandaises, a annoncé la réouverture tant attendue de sa ligne Réunion-Bangkok. La reprise de ses vols se fera de façon ponctuelle pour la période des vacances scolaires de juillet/août.

Air Austral proposera deux fréquences hebdomadaires opérées en Boeing 787-8 du 2 juillet au 21 août prochains.

Programme de vol entre La Réunion et Bangkok du 2 juillet au 21 août 2022 (en heures locales) :

Vols La Réunion Roland-Garros (RUN) vers Bangkok (BKK) les mercredis et samedis : Départ à 20h00 – Arrivée à 06h25 (J+1) – Vol UU 887

Vols Bangkok (BKK) vers La Réunion Roland-Garros (RUN) les jeudis et dimanches : Départ à 09h25 – Arrivée à 13h35 – Vol UU 888

Avec l’accord de son autorité de tutelle et de l’Aviation Civile de Madagascar, Air Austral reprendra également progressivement ses vols vers Nosy Be en proposant deux fréquences hebdomadaires les mardis et samedis à compter du 2 mai prochain et jusqu’à 4 fréquences hebdomadaires à partir de la mi-juin.

Ces vols seront opérés au moyen des nouveaux Airbus A220-300 de la compagnie

