Aero 2022 : présentation de la société française, SE Aviation Aircraft

Article publié le 1 mai 2022 par David Dagouret

Nous avons rencontré la société SE Aviation Aircraft lors du salon aéronautique de Friedrichshafen.

La société SE Aviation Aircraft est une société française qui est basée à l'aérodrome de Pontalier (Doubs). Elle a été crée en 2012 par Eric Fumey et il est accompagné par Sébastien Maginot (ingénieur télécommunication et ancien responsable de l’atelier électricité de Dyn’aero), pour la partie électrique et avionique.

L'activité initiale de la société SE Aviation est de fournir des pièces détachées pour les appareils MCR, mais quelques années plus tard, Eric Fumey, soutenu par des investisseurs privés, lance la société SE AVIATION AIRCRAFT et achète les droits et la propriété intellectuelle liés aux MCR.

En 2019, après 18 mois de développement, le premier MCR 4S Evolution équipé d’un moteur Rotax 915 sort des ateliers et vole.

En 2021, malgré le contexte sanitaire particulier, SE Aviation Aircraft continue sa progression et enregistrent 6 commandes d’avions neufs. L’effectif est de : 5 salariés, 3 sous-traitants, un apprenti.

Au salon aéronautique de Friedrichshafen, SE Aviation Aircraft était présent avec trois appareils MCR. Deux avions, un MCR4S et un MCR1 ainsi qu'un ULM, le MCR ULC Evolution.

Le modèle MCR4S existe en trois motorisations. Le MCR 4S avec un moteur rotax 912 ULS développe une puissance de 100 cv pour une vitesse de 242 km/h et une consommation de 20l/h. Le second modèle est équipé un rotax 914 UL d'une puissance de 115 cv avec une vitesse de croisière de 264 km/h, une MTOW de 820kg et une consommation de 22l/h. Enfin le modèle 4S équipé d'un Rotax 915 IS de 141 cv, avec une vitesse de croisière de 283 km/h une MTOW de 820 kg et une consommation de 26,5 l/h.

Le MCR ULC Evolution quant à lui, même s'il ressemble beaucoup à ses grands frères, est bien un ULM. En effet, cet appareil de la catégorie n°3 des ULM (trois axes) enregistres une MTOW de 525 kg. Il peut être équipé de deux moteurs Rotax :

Un 912 UL de 80 cv, avec une vitesse de 238 km/h et une consommation de 17l/h.

Un 912 ULS de 100 cv, avec une vitesse de 249 km/h et une consommation de 20l/h.

Nous envisageons de nous rendre prochainement à Pontarlier afin de visiter les infrastructures de la société SE Avion Aircraft et de vous faire découvrir la construction de ces appareils ainsi que des autres modèles.