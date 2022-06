Qatar Airways et Airlink signent un accord de partage de codes

Article publié le 30 juin 2022 par David Dagouret

Qatar Airways et Airlink ont signé un accord global de partage de codes afin d'offrir aux clients un choix de 45 destinations dans 13 pays d'Afrique australe.

Ce partenariat permettra aux passagers de réserver des vols au départ d’Afrique australe vers des destinations populaires aux États-Unis comme New York et Dallas, des villes d'Europe comme Londres (Royaume-Uni), Copenhague (Danemark) et Barcelone (Espagne), et des villes en Asie comme Jakarta (Indonésie), Manille et Cebu (Philippines). L'accord accroît également la présence de Qatar Airways en Afrique australe avec un meilleur accès à des destinations telles que Ggeberha (Port Elizabeth) Hoedspruit, Skukuza, George en Afrique du Sud ainsi que le Botswana, la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe et le Mozambique.

Qatar Airways a été la seule compagnie aérienne à lancer de nouvelles fréquences en Afrique australe après la pandémie avec des vols vers Luanda (Angola), Harare (Zimbabwe) et Lusaka (Zambie) l'année dernière. La compagnie reprend ses opérations vers Windhoek (Namibie) ce mois-ci.

Les nouveaux vols en partage de codes sont disponibles à la vente et débuteront le 6 juillet 2022, sous réserve de l'approbation du gouvernement.

Qatar Airways propose 21 vols hebdomadaires directs entre Doha et Johannesburg, 10 vols hebdomadaires vers Le Cap et 4 vols hebdomadaires vers Durban.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "L'extension de notre réseau avec Airlink offre à nos passagers un plus grand choix de destinations et de vols, ce qui, nous l'espérons, contribuera à la reprise rapide des voyages en Afrique australe. Nous avons renforcé notre présence sur le marché africain en ajoutant huit nouvelles destinations depuis le début de la pandémie et en favorisant des partenariats tels que cet accord avec Airlink qui améliorera considérablement notre offre et soutiendra les voyages et le commerce."

M. Rodger Foster, Directeur Général d'Airlink, a déclaré : "Ce développement est une confirmation de l’engagement d'Airlink à fournir un accès aérien à l'ensemble de la région grâce à notre réseau étendu de destinations, qui, conjointement avec celui mondial de Qatar Airways, crée des opportunités de connectivité inégalées. En tant que première compagnie aérienne d'Afrique australe, Airlink fournit des services complets, sûrs et fiables, permettant le développement socio-économique en reliant les passagers entre eux et en facilitant le commerce dans la région et au-delà."

