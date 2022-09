Emirates déploiera sa Classe Économie Premium dans 5 villes supplémentaires

Article publié le 13 septembre 2022 par David Dagouret

A partir de décembre 2022, Emirates déploiera son A380 avec la classe économie premium à New York-JFK, Aukland, Melbourne, San Francisco et Singapor.

Emirates a annoncé le déploiement des A380 nouvellement reconfigurés avec la Classe Économie Premium à New York-JFK, Auckland, Melbourne, San Francisco et Singapour. La compagnie proposera également des sièges supplémentaires en Classe Économie Premium sur ses vols à destination de Londres-Heathrow et Sydney, à mesure que ses avions équipés des nouvelles cabines entreront en service régulier. La Classe Économie Premium d’Emirates est par ailleurs déjà proposée sur la ligne Paris-Dubaï depuis le mois d’août dernier.



La compagnie aérienne opérera son emblématique A380 vers 42 villes, avec plus de 400 départs hebdomadaires.



Les derniers déploiements prévoient le retour dans le ciel de 85 A380 d'ici décembre afin de répondre à la forte demande de voyage.



Le calendrier de mise en service de Classe Économie Premium est le suivant :

À partir du 1er décembre, sur les vols EK 203 et EK 204 à destination de New York-JFK;

À partir du 15 janvier, sur les vols EK 448 et EK 449 vers Auckland;

À partir du 1er février 2023, Melbourne deviendra la deuxième destination australienne à être desservie par l'emblématique A380 modernisé sur les vols EK 406 et EK 407;

À partir du 15 février 2023, sur les vols EK 225 et EK 226 à destination de San Francisco;

À partir du 1er mars 2023, sur les vols EK 354 et EK 355 vers Singapour.

Emirates renforcera également ses services vers Londres Heathrow, Sydney et New York JFK :

À partir du 15 décembre, Sydney deviendra la première ville du réseau Emirates à proposer des sièges en Classe Économie Premium sur tous les vols, EK 414 et EK 415 compris;

À partir du 1er janvier 2023, Londres-Heathrow profitera d’un troisième service quotidien en Classe Économie Premium, sur les vols EK 005 et EK 006;

À partir du 15 mars 2023, Emirates exploitera son deuxième A380 intégrant la Classe Économie Premium vers New York-JFK, sur les vols EK 201 et EK 202;

Emirates lancera également la Classe Économie Premium sur ses vols à destination de Christchurch à partir du 26 mars 2023, dans le prolongement du service Dubaï-Sydney, sur les appareils EK 412 et EK 413.



Emirates entend offrir à ses passagers de nouvelles opportunités de voyages en proposant ses services en A380 vers 42 destinations d'ici la fin mars 2023. Parallèlement, la compagnie optimise ses capacités, proposant ainsi plus de 400 départs en A380 depuis Dubaï, soit 460 000 sièges hebdomadaires d'ici mars 2023 - parmi lesquels 81 000 sièges en cabines premium, avec pour objectif d’offrir les plus hauts standards de confort à ses passagers.



D'ici à la fin de l'année, Emirates desservira près d'un tiers de son réseau avec une flotte de 85 A380, en ouvrant de nouvelles destinations telles que Houston, Bangalore, Perth, Auckland, Hong Kong et Kuala Lumpur. D'autres villes seront annoncées dans les semaines à venir. Avec cette liste élargie de villes, Emirates récupère ainsi 75 % de son réseau A380 pré-pandémique.



Emirates a récemment annoncé le lancement de son programme de modernisation de sa flotte, qui consiste en un investissement de plusieurs milliards de dollars visant à garantir aux clients la meilleure expérience possible. À partir du mois de novembre, la compagnie aérienne entamera des rénovations intensives pour moderniser les cabines intérieures de 67 Airbus A380 et 53 Boeing 777, à raison d'un appareil tous les 16 jours. D'ici 2025, près de 4 000 nouveaux sièges Économie Premium seront installés, 728 suites de Première Classe seront remises à neuf et plus de 5 000 sièges de la Classe Affaires seront modernisés dans un nouveau style et un nouveau design.



La compagnie est le premier exploitant mondial de l'A380, avec 118 appareils à double pont dans sa flotte. Depuis que le premier A380 remis en service en 2020 (A6-EVF) a commencé à voler, ce sont plus de 31 000 vols exploités dans le monde entier, transportant plus de 10 millions de passagers.

