Mondial de l'ULM : Le Mini - Explorer, un ULM atypique

8 septembre 2022

Le Mini - Explorer est conçu comme un "camping-car volant" car il comprend suffisamment d'espace dans la cabine pour y mettre un matelas pour deux adultes et une petite cuisine.

Lors de notre passage au Mondial de l'ULM à Blois le week-end dernier, nous sommes tombés sur ce drôle d'appareil qui ressemble plus à un avion-cargo qu'un ULM. Nous avons rencontré Jérémie De Pas qui nous a parlé du Mini - Explorer.

Le Norman Aviation Nordic 8 Mini Explorer est un appareil ultra-léger canadien, conçu et produit par Jacques Norman gérant de la société Norman Aviation basée à Saint-Anselme au Québec. Le Mini - Explorer est un ULM 3 axes issu de la lignée des Explorer et Private Explorer qui eux ont été conçus par Hubert de Chevigny. L'appareil était fourni en kit pour la construction amateur.

Hubert Ferté, le grand-père de Jérémie, qui était déjà importateur de l'avion "Avid Flyer" en France, a découvert le Mini - Explorer et il a voulu devenir revendeur du Mini - Explorer en France . Il a donc commandé un kit auprès de Norman Aviation et il s'est lancé dans la construction de son Mini - Explorer. Hubert Ferté a présenté son aéronef lors du salon de Blois en 2004-2005, mais Hubert est mort en 2006 à l'âge de 73 ans sans pouvoir vendre un exemplaire du Mini - Explorer.

Le Mini - Explorer a été légué naturellement à Thierry De Pas, fils d'Hubert Ferté. Thierry ne voulait pas se séparer de cet appareil, mais il n'avait pas le temps de s'en occuper et surtout le faire voler. L'appareil a été stocké jusqu'à l'arrivée du dénommé Jérôme Varet.

Jérôme Varet est un passionné d'ULM et d'aventures et il avait un souhait : acquérir un Mini - Explorer. Il a pris contact avec Jacques Norman, mais le Canadien l'informa que le kit pour cet appareil n'existait plus. Jérôme a eu de la chance, car il est passé par hasard à Montardoise, village d'Hubert Ferté où se trouvait le Mini - Explorer.

Jérôme Varet a découvert le Mini - Explorer et il est rentré en contact avec Thierry De Pas. Jérôme Varet proposa à Thierry De Pas d'acheter l'appareil, mais Thierry refusa, ne voulant pas se séparer de ce bijou de famille. Ils parvinrent à un accord et Jérôme Varet allait pouvoir voler avec l'appareil contre des bons soins et quelques heures de vol dispensées à Jérémie et ses frères et soeurs.

Actuellement, ce Mini - Explorer est le seul en Europe, à être en état de vol. Au Canada, trois exemplaires (dont le prototype) sont inscrits au registre canadien des aéronefs civils.

Jérémie a déclaré : "Je suis un tout jeune breveté ULM, comme mon grand-père et mon père, le Mini - Explorer me fait rêver. J'ai hâte de pouvoir être autonome sur cette machine, car je rêve d'aller vadrouiller avec cet appareil dans un premier temps en France et pourquoi plus loin."

Les caractéristiques du Mini - Explorer sont les suivantes :

Longueur : 6,40 m

Envergure : 10,97 m

Poids à vide : 307 kg

Moteur Rotax 912

Vitesse de décrochage 61 km/h

VNE : 209 km/h

Distance d'atterrissage : 110 m

Distance de décollage : 90 m

Capacité des réservoirs 75 l

