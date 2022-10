Air Austral célèbre 45 ans de voyage vers Mayotte

Article publié le 20 octobre 2022 par David Dagouret

La compagnie renforce sa desserte entre Paris et Mayotte en proposant jusqu'à un vol quotidien à compter du 30 octobre prochain.

Cela fait maintenant 45 ans que la compagnie réunionnaise, sous les dénominations Réunion Air Service, puis Air Réunion et maintenant Air Austral, dessert Mayotte et contribue au développement économique de l’île aux parfums et au désenclavement du territoire dans l’océan Indien et au-delà.

Cette ligne, considérée comme le berceau de la compagnie, a été créée en 1977 par M. Gérard ETHEVE, le père fondateur de Réunion Air Service et d'Air Austral. Air Austral n'a cessé depuis de renforcer sa présence au fil des années. Du vol quotidien Réunion-Mayotte, la compagnie est passée depuis le 10 juin 2016 au vol direct long-courrier Pairs-Mayotte. Aujourd'hui, Air Austral poursuit sa stratégie de développement de la desserte de Mayotte, destination historique de la compagnie et considérée comme prioritaire, et complète son offre en renforçant significativement sa desserte entre Paris et Mayotte avec une moyenne de 5 vols directs hebdomadaires et jusqu'à un vol quotidien, contre près de 3 vols par semaine l’été dernier.



Réunion Air Service est la première compagnie à desservir Mayotte en 1977 en proposant 3 fréquences hebdomadaires au moyen d’un HS 748. 4 heures de vol minimum sont alors nécessaires pour relier l’île aux parfums. En mai 1988, le temps de vol est réduit à 2h15. Réunion Air Service, rebaptisée Air Réunion, remplace le HS 748 par un Fokker 28 de 50 sièges.



Le 14 novembre 1990, Air Austral voit le jour avec comme objectif prioritaire, la desserte de Mayotte. Très rapidement, la ligne Réunion-Mayotte connaît un développement rapide. Air Austral met alors en service son premier Boeing 737-500 de 120 sièges pour relier La Réunion à Mayotte en seulement 2h05. En six mois, le trafic fait un bon de 30%. Fin 1994, Air Austral remplace son Fokker 28, hérité d’Air Réunion, par un deuxième Boeing 737 de type 300. Dès avril 1996, la fréquence de la ligne Réunion-Mayotte passe à un vol quotidien. En novembre 1997, la flotte d’Air Austral s’enrichit d’un troisième Boeing, de type « Quick Change », capable de transporter 133 passagers ou 18 tonnes de fret. L’appareil répond ainsi à une demande de transport de fret en très forte croissance à Mayotte.



45 ans plus tard, Air Austral reste la seule compagnie à desservir quotidiennement Mayotte. Un voire 2 vols quotidiens sont désormais opérés au moyen d’appareils de dernière génération, le Boeing 787-8 Dreamliner et l’A220-300.



L’histoire d’Air Austral prend une dimension nouvelle à Mayotte en 2005, avec l’arrivée d’un gros porteur : le Boeing 777-200ER, baptisé « Caribou ». Il s’agit du 1er gros porteur de la compagnie permettant de relier la Métropole à Mayotte en passant par La Réunion. Afin de répondre à une forte demande de la population mahoraise, la compagnie réunionnaise prend possession d’un Boeing 777-200LR qui se pose à Mayotte le 26 août 2011 après un vol de convoyage non-stop de 18h30 depuis l’usine de Seattle. Cet avion destiné à la liaison directe Paris-Mayotte, fait entrer la desserte de Mayotte dans l'ère du long-courrier et est exploité de 2009 à 2015.



C’est en mai 2016, avec l’arrivée de ses deux Boeing 787-8 Dreamliner, qu’Air Austral lance sa ligne régulière et directe Paris-Mayotte. Le 10 juin 2016, Air Austral devient ainsi la première compagnie à desservir de façon régulière Mayotte depuis la Métropole en vol direct : un vol de 9 heures, aujourd’hui proposé 4 voire 7 fois par semaine et pouvant transporter 262 passagers.

