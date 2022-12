Aura Aero lance une version remorqueur planeur de son Integral E

Article publié le 7 décembre 2022 par David Dagouret

La société basée à Toulouse a signé une convention de partenariat avec la Fédération Française de Vol en Planeur.

Aura Aero a signé une convention de partenariat avec la Fédération Française de Vol en Planeur (FFVP), qui confirme ainsi son intention d’achat d’un exemplaire d’INTEGRAL E, dans sa version tricycle.

L’objectif de la FFVP est d’exploiter cet avion au quotidien dans un usage de remorqueur au sein d’un club de vol en planeur.

Ce nouvel appareil, de la gamme Integral, sera le premier remorqueur électrique français. L'Integral E, dont le premier vol est prévu en 2023, est la version à propulsion électrique d’Integral. A ce jour, l'Integral E totalise plus de 100 commandes et/ou intentions de commande dont les premières livraisons sont prévues fin 2024.

Jérémy Caussade, co-fondateur et président d’Aura Aero, déclare : "Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat et de lancer la version remorqueur d’Integral. La confiance que nous témoigne aujourd’hui la FFVP démontre la volonté grandissante du monde aéronautique d’aller vers une aviation soucieuse de son impact environnemental. Avec ce partenariat, la famille Aura Aero s’agrandit encore, faisant un pas de plus vers l’aviation légère décarbonée."

Jean-Emile Rouaux, Président de la FFVP a déclaré : "En s’associant avec Aura Aero, la FFVP soutient une entreprise française proposant des solutions innovantes pour décarboner l’aviation légère. Le planeur est une activité bas carbone qui met en œuvre une ambitieuse politique de remplacement des avions remorqueurs les plus émetteurs de CO2. Avec ce partenariat, nous innovons tout en contribuant à réduire l'empreinte environnementale et sonore de notre activité. La nature nous offrant l’énergie nécessaire à la pratique de notre sport, sa préservation est au cœur de notre stratégie de développement durable."