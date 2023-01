Airbus : commandes et livraisons de l'année 2022

Article publié le 19 janvier 2023 par David Dagouret

Airbus a livré 661 appareils, soit une progression de 8 % par rapport à 2021.

Airbus a livré 661 avions commerciaux à 84 clients en 2022 et enregistré 1 078 nouvelles commandes brutes. Fin décembre 2022, le carnet de commandes d’Airbus s’élevait à 7 239 appareils.

Airbus a engrangé 1 078 nouvelles commandes (820 commandes nettes) réparties dans l’ensemble de ses programmes et segments de marché, dont plusieurs engagements majeurs de la part de grandes compagnies aériennes mondiales. En unités, Airbus a enregistré un ratio commandes nettes/livraisons sensiblement supérieur à un.

Concernant le détail des programmes, l’A220 a enregistré 127 nouvelles commandes brutes tandis que la Famille A320neo a comptabilisé 888 nouvelles commandes brutes. Sur le segment des gros-porteurs, Airbus a engrangé 63 nouvelles commandes brutes : 19 A330 et 44 A350, dont 24 A350F.

Livraisons effectuées en 2022 :

Famille A220 : 53

Famille A320 : 516

Famille A330 : 32

Famille A350 : 60

Airbus A380 : 0

Total : 661

Guillaume Faury, président exécutif d’Airbus a déclaré : "En 2022, nous avons livré 661 appareils à 84 clients, ce qui représente une hausse de 8 % par rapport à 2021. Nous sommes clairement en dessous de nos objectifs, mais au vu de la complexité de notre environnement opérationnel, je tiens à remercier nos équipes et nos partenaires pour les efforts fournis et le résultat atteint. Les prises de commandes considérables, enregistrées pour toutes nos familles d’appareils, y compris les avions-cargos, reflètent la solidité et la compétitivité de notre gamme de produits. Nous poursuivons notre montée en cadence afin d’honorer notre carnet de commandes."





