AutoGyro livre des autogires à la gendarmerie turque

Article publié le 31 janvier 2023 par David Dagouret

AutoGyro livre trois avalon Sentinel à la gendarmerie turque.

AutoGyro, constructeur d'autogires en Allemagne, a annoncé avoir livré remet trois autogires Cavalon Sentinel à la gendarmerie turque. Les appareils sont entièrement équipés de systèmes de police et de caméras. Ces autogires seront utilisés pour le contrôle du trafic et la surveillance aérienne dans les zones rurales et urbaines pour la direction générale de la sécurité de Turquie, ainsi que l'étude et le contrôle des incendies de forêt.

Après deux jours d'essais au siège d'AutoGyro à Hildesheim, en Allemagne, la Turquie ainsi que Sky Olympos (le distributeur officiel d'AutoGyro en Turquie), ont officiellement reçu les trois appareils d'AutoGyro lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 31 janvier dernier. Les trois Cavalon Sentinel ont été préparés pour être expédiés et commencer les opérations aériennes dès uqe possible.

Le Cavalon Sentinel est le modèle haut de gamme d'AutoGyro à sièges côte à côte, propulsé par le moteur Rotax 915iS . L'appareil gyrocoptère a une autonomie opérationnelle de quatre heures, soit environ 600 kilomètres. Il transporte un équipement spécial défini par le client, notamment un système de caméra haute résolution de jour, de nuit et infrarouge avec liaison de données en temps réel.