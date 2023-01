L’Égypte commande des hélicoptères Boeing CH-47F Chinook

Article publié le 5 janvier 2023 par David Dagouret

Les premières livraisons devraient avoir lieu en 2026.

L’armée américaine a attribué à Boeing] un contrat portant sur la production de douze hélicoptères CH-47F Chinook destinés à l’armée de l’Air égyptienne. D’une valeur de 426 millions de dollars, ce contrat de vente militaire à l’étranger (FMS) permettra à l’Égypte de moderniser sa flotte d’hélicoptères CH-47D avec la variante « F » de cet appareil et de bénéficier ainsi de capacités multimissions avancées.

Ken Eland, vice-président et responsable du programme H-47 de Boeing a déclaré : "La version F de l’hélicoptère Chinook améliorera les capacités héliportées de l’Égypte et aidera l’armée de l’Air à atteindre efficacement ses objectifs de transport lourd. Le partenariat établi entre Boeing et l’armée de l’Air égyptienne est renforcé par cette collaboration portant sur la modernisation de sa flotte. "

Vince Logsdon, vice-président du développement commercial international de Boeing a déclaré : "Boeing s’engage à soutenir le programme de modernisation militaire des forces armées égyptiennes, ainsi qu’à garantir à l’Égypte les meilleures capacités de défense et de sécurité nationales."





