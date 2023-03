Air Transat annualise sa liaison Lyon - Montréal

Article publié le 13 mars 2023 par David Dagouret

Air Transat propose déjà jusqu’à sept vols directs par semaine entre Lyon et Montréal sur la saison estivale à venir.

Air Transat a annoncé qu’elle offrira des vols directs reliant Lyon à Montréal l’hiver prochain, devenant ainsi la seule compagnie aérienne à offrir cette liaison tout au long de l’année. Les voyageurs du bassin lyonnais pourront ainsi découvrir ou redécouvrir le Québec en hiver. À l’hiver 2023-2024, cette liaison sera exploitée à raison de trois vols par semaine au départ de Lyon, les mercredis, samedis et dimanches. Cette route sera opérée avec des appareils de nouvelle génération Airbus A321LR.

Air Transat propose déjà jusqu’à sept vols directs par semaine entre Lyon et Montréal sur la saison estivale à venir.

Pour rappel, nous avons pu tester l'Airbus A321LR de la compagnie québécoise en septembre 2021. Revoir l'acualité : "Bienvenue à bord d'Air Transat"

Cyril Cousin, Directeur France, Benelux, Suisse et Allemagne d'Air Transat, a déclaré : "Comme premier transporteur entre la France et le Québec, il était naturel pour nous d'ajouter Lyon et sa région à notre offre hivernale. L’annualisation de nos routes fait partie de notre stratégie de développement et notre flotte d’A321LR est le meilleur appareil pour atteindre cet objectif. Nous sommes ravis de pouvoir répondre à la demande croissante entre la France et le Canada et ainsi faire bénéficier tant les amateurs d’activités hivernales que les voyageurs d’affaires ou encore, la vaste communauté d’expatriés."

Sur le même sujet