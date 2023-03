Amelia et Universal Hydrogen poursuivent leur engagement pour des vols commerciaux à l'hydrogène

Article publié le 24 mars 2023 par David Dagouret

Le 03 mars dernier, un Dash8-400 a volé utilisant la propulsion par pile à hydrogène.

Amelia et Universal Hydrogen ont annoncé avoir fait voler, le vendredi 3 mars 2023, un Dash 8-400, avion de ligne régional de 40 passagers, en utilisant la propulsion par pile à hydrogène. L’avion, immatriculé N330EN, baptisé Lightning McClean, a décollé de l’aéroport international de Grant County et a volé pendant 15 minutes. Le vol était le premier d’une campagne d’essais en vol de deux ans qui devrait culminer en 2025 avec l’entrée en service d’avions régionaux ATR 72 convertis pour fonctionner à l’hydrogène.

Des représentants d’Amelia, client de lancement européen des avions à hydrogène étaient présents pour assister à ce vol.

Le partenariat entre la compagnie aérienne française Amelia et la société américaine Universal Hydrogen, également basée à Toulouse, remonte à février 2022. Date à laquelle les deux entités ont signé un protocole d’accord prévoyant :

L’achat de trois kits de conversion hydrogène pour ses ATR 72-600

L’alimentation de la flotte d’Amelia avec de l’hydrogène vert d’Universal Hydrogen.

Le partenariat entre Universal Hydrogen et Amelia est une des actions menées par la compagnie pour atteindre l’objectif "fly net zero auquel la compagnie a pris part en intégrant l’IATA (International Air Transport Association) aux côtés des plus grandes compagnies.

